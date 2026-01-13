YPG/SDG'den Köprü Patlatma Eylemi - Son Dakika
YPG/SDG'den Köprü Patlatma Eylemi

13.01.2026 14:39
YPG/SDG, Deyr Hafir'deki köprüyü patlatarak geçiş yollarını kesmiş oldu.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yayımlanan habere göre, Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine Köyü'nde yer alan köprü terör örgütü mensuplarınca patlatıldı.

Söz konusu köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

