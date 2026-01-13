YPG/SDG'den Köprü Patlatma Eylemi

Terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısında işgal altında tuttuğu Deyr Hafir bölgesiyle Suriye yönetiminin kontrolü altındaki bölge arasında yer alan bir köprüyü patlattığı bildirildi.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yayımlanan habere göre, Deyr Hafir bölgesindeki Ümmü Tine Köyü'nde yer alan köprü terör örgütü mensuplarınca patlatıldı.

Söz konusu köprünün terör örgütünün işgal ettiği Deyr Hafir bölgesi ile Halep'in kuzeyinde Suriye yönetiminin kontrolü altındaki alan arasında geçiş yolu üzerinde bulunduğu ifade edildi.

Suriye ordusu, Deyr Hafir başta olmak üzere Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG/SDG işgalindeki bölgeyi askeri alan ilan ederek tüm silahlı unsurların Fırat'ın doğusuna çekilmesini istemişti.