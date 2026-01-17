YPG/SDG Fırat'tan Çekiliyor - Son Dakika
17.01.2026 02:16
Suriye Savunma Bakanlığı, YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından çekilme sürecinin başlayacağını duyurdu.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat'ın batısındaki mevzilerden çekilme sürecinin cumartesi sabahı başlayacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, "YPG/SDG'nin Fırat'ın batısından çekilmesi cumartesi sabahı başlayacak. Ardından Suriye Ordusu birlikleri bölgeye intikal edecektir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, ayrıca, Suriye Ordusu'nun Deyr Hafir bölgesine girdiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Öte yandan Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı da terör örgütü YPG/SDG'nin geri çekilme sürecinde hedef alınmayacağını bildirdi.

Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, terör örgütü unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat'ın batısındaki örgüt kontrolündeki bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, Deyr Hafir'de hedef alınacak terör noktalarının haritaları yayımlanarak sivillerden bu bölgelerden uzak durmaları istenmiş, operasyonun da TSİ 22.00 itibarıyla başlatıldığı bildirilmişti.

Suriye Savunma Bakanlığı da daha sonra yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG/SDG'nin Fırat Nehri'nin batısındaki temas hatlarından çekilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Suriye, Güncel, YPG, Son Dakika

YPG/SDG Fırat'tan Çekiliyor
