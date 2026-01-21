YPG/SDG Sırrin'de Saldırı Düzenledi - Son Dakika
YPG/SDG Sırrin'de Saldırı Düzenledi

21.01.2026 16:27
Suriye ordusuna ait araca kamikaze İHA ile saldırı, ateşkes kararına rağmen gerçekleşti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SGD'nin Ayn el-Arab'ın güneyinde yer alan Sırrin beldesi yakınlarında Suriye ordusuna ait bir araca kamikaze ??????? insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlediğini bildirdi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün akşam varılan ateşkese rağmen YPG/SDG'nin Sırrin beldesi yakınında askeri bir araca saldırı düzenlediği belirtildi.

Kamikaze İHA ile gerçekleştirilen saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Suriye yönetimi ile YPG/SDG arasında dün yerel saatle 20.00'de 4 günlük ateşkes ilan edilmişti.

Varılan ateşkesin ardından Ayn el-Arab ve Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke bölgesindeki çatışmalar durmuştu.

Suriye ordusunun, 16 Ocak'ta terör örgütü YPG/SDG'ye karşı Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimi ile YPG/SDG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG/SDG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG/SDG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı.

Şam ile YPG/SDG arasında dün akşam 4 günlük ateşkes kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

YPG/SDG Sırrin'de Saldırı Düzenledi
