YPG/SDG Yandaşları Avrupa'da Gösteri Düzenledi

20.01.2026 22:31
Suriye ordusunun ilerleyişine karşı YPG/SDG yandaşları Avrupa şehirlerinde taşlı gösteriler yaptı.

Suriye ordusunun Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşma kapsamında Haseke ve Ayn el-Arab'ın kontrolünü almak için ilerleyişini sürdürmesi üzerine, terör örgütü yandaşları, örgütün Avrupa genelinde yaptığı çağrıdan hareketle, Avrupa sokaklarında polise taş ve havai fişeklerle karşı geldi, kamu malına zarar verdi.

İsviçre'nin Zürih kentinde izinsiz yürüyüş yapan terör örgütü YPG/SDG yandaşlarına polis müdahale etti.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan eylemciler, gösteriyi dağıtmak için tazyikli su sıkan polise taşla ve diğer yaralayıcı maddelerle karşılık verdi.

Taşkınlık yapan terör örgütü yandaşlarının bazılarının yüzünde maske olduğu görülürken, eylemciler kamu mallarına zarar da verdi.

İsviçre'nin Bern, Lozan ve Cenevre şehirlerinde de Suriye ordusunun ilerlemesini protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlendi.

İngiltere

Londra'da bir grup terör örgütü yandaşı, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde toplandı.

Buradaki gösterinin ardından İngiltere Parlamentosu önüne yürüyen terör örgütü YPG/SDG yandaşları, Parlamento önündeki kavşakta oturma eylemi yaptı.

Polisin uyarısıyla tekrar Downing Sokağı girişindeki alana yönlendirilen YPG/SDG yandaşları, bir süre sonra Trafalgar Meydanı'na yürüyüşe geçmek istese de polis, bu yürüyüşe izin vermedi.

Terör örgütünü simgeleyen paçavraları ve teröristlerin resimlerini taşıyan protestocular ile polis arasındaki kısa süreli arbedenin ardından eylem sona erdi.

Fransa

Fransa'nın başkenti Paris'te ise terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polisi havai fişeklerle hedef aldı. Polis de terör örgütü yandaşlarına biber gazıyla müdahale etti.

Paris'in Invalides Meydanı'nda da bir grup terör örgütü YPG/SDG yandaşı toplanarak eylem yaptı.

Strazburg kentinde de izinsiz gösteri yapan yüzü maskeli terör örgütü yandaşları, örgütü simgeleyen paçavralarla eylem gerçekleştirdi.

ABD Konsolosluğu önüne yürümek isteyen terör örgütü YPG/SDG yandaşları, polise taş ve yaralayıcı cisimler fırlattı, polis biber gazıyla karşılık verdi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğine boyalı saldırı

Berlin Polisinden yapılan açıklamada, gece yarısı Büyükelçilik yanında nöbet tutan güvenlik görevlilerinin, yaklaşık 40 kişilik bir grubun, Tiergarten Caddesi üzerindeki Büyükelçilik binasının demir çitlerine boya attığını tespit ettiği belirtildi.

Saldırganların, Büyükelçilik önündeki kaldırıma bir slogan yazdığı ve birkaç sis bombası da attığı ifade edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine yaklaşması üzerine grubun Tiergarten Parkı'na kaçtığı ancak güvenlik güçlerinin olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 19 ve 20 yaşlarında 2 kişiyi gözaltına aldığı aktarıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın devlet güvenlik birimince yürütüldüğü bildirildi.

Saldırının, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarınca yapıldığı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Orta Doğu, Güvenlik, İsviçre, Suriye, Güncel, Fransa, Polis, Terör, YPG, Son Dakika

