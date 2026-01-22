YPG/SDG Yandaşlarına Tepki

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu ve Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki gösterdi.

AK Parti Mardin İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Uncu, beraberinde partisinin ilçe başkanlarıyla Nusaybin'de esnafı ziyaret etti.

Ziyarette esnafın talep ve beklentilerini dinleyen Uncu, birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uncu, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısına tepki göstererek, bu tür girişimlerin Türk'üyle Kürt'üyle yüzyıllardır aynı kaderi paylaşan kardeşliği asla zedeleyemeyeceğini vurguladı.

Uncu, şunları kaydetti:

"Bayrağımız, bu topraklarda birliğimizin ve bağımsızlığımızın en güçlü sembolüdür. Milletimizin huzurunu, kardeşliğini ve beraberliğini hedef alan hiçbir provokasyona müsaade etmeyeceğiz. Nusaybin'de olduğu gibi Mardin'imizin her köşesinde vatandaşlarımızla omuz omuza olmaya devam edeceğiz."

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada da Türk bayrağına saldırının saygısız ve kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kürtler olarak geçmişte atalarımız, dedelerimiz bu vatan uğruna cephelerin en ön saflarında canlarını seve seve feda etmiştir. Bugün de gerektiğinde ortak vatanımızın ve bağımsızlığımızın sembolü olan kutsal bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadeleri kullanıldı.