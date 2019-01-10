Son Dakika Haberleri: Yücel İldiz'den Oğuz Yılmaz Açıklaması

Yücel İldiz'den Oğuz Yılmaz Açıklaması

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Oğuz Yılmaz'ın eski kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yücel İldiz'den Oğuz Yılmaz Açıklaması, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'un teknik direktörü Yücel İldiz, Oğuz Yılmaz'ın eski kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra transferinin gerçekleştiğini bildirdi.

Yeşil-siyahlı kulübün teknik direktörü İldiz, yaptığı yazılı açıklamada, Oğuz Yılmaz'ın transferi ile ilgili Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak'ın açıklamalarını hayretle karşıladığını belirterek, etik değerlere her zaman dikkat ettiğini ifade etti.

Yücel İldiz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Kulübü ile tüm bağlarını kopardıktan sonra Oğuz Yılmaz'ın kulübümüze transferi gerçekleşti. Oyuncu kampımıza geldiğinde kulübü ile mukavelesini feshetmiş ve takımı ile helalleştiğini söylemiştir. Ben oyuncuya tekrar tekrar sordum, kendisi Giray Bulak ile helalleştiğini açık ve net olarak yineledi. Biz etik kuralları biliriz, hiçbir kulübü zor durumda bırakmayız. Kulübümüz, Oğuz transferinde oyuncunun mukavelesi fesih olduğu anda devreye girmiş ve transfer o şekilde gerçekleşmiştir. Giray kardeşimizdir, severim. Sanırım olaylar kendisine yanlış aksettiriliyor."

Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Bulak, kulübün sorunlarından faydalanmak isteyenlerin oyuncularını rahat bırakmadığını öne sürerek, Denizlispor'a ve Yücel İldiz'e sitem etmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Denizlispor, Oğuz Yılmaz, Yücel İldiz, Spor
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