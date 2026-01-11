Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Logo
3-sayfa

Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı
11.01.2026 09:20
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte bir otomobile çarptı, sürücü yaralandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yük treni, ilçe çöplüğü bölgesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçidinde otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarıkamış'ta ilçe çöplüğü bölgesindeki geçitte meydana geldi. TCDD taşımacılığa ait yük treni, geçitten geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, yaralı daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası demir yolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan aracın demir yolundan kaldırılmasıyla demir yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sarıkamış, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Kars, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
