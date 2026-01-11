Yük Treni Otomobile Çarptı: Sürücü Yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yük treni, ilçe çöplüğü bölgesinde bulunan kontrolsüz hemzemin geçidinde otomobile çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sarıkamış'ta ilçe çöplüğü bölgesindeki geçitte meydana geldi. TCDD taşımacılığa ait yük treni, geçitten geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, yaralı daha sonra ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza sonrası demir yolu bir süreliğine trafiğe kapatılırken, kazaya karışan aracın demir yolundan kaldırılmasıyla demir yolu yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS