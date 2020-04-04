Yüksekova'da 1000 liralık sosyal yardım evlerde teslim ediliyor - Son Dakika

Koronavirüs salgınına yönelik açıklanan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketinde ihtiyaç sahibi ailelere verilmesi kararlaştırılan sosyal yardımlar, PTT şubelerinin önlerinde sosyal mesafe kuralına uyulmayarak uzun kuyruklar oluşunca, evde verilmesi kararlaştırıldı. Artık yapılan yardımlar, ihtiyaç sahibi ailelere evlerinde teslim ediliyor.Bu kapsamda Yüksekova ilçesinde yardımlar, evlerde dağıtılma başlandı. Yüksekova Kaymakamlığı , sosyal yardımların, Emniyet Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde, polis, mahalle bekçileri ve imamlarla evlere dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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