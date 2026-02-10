Yüksekova\'da Model Uçak Eğitimi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde model uçak yapma eğitimi alan öğrenciler, hem havacılığın temel prensiplerini öğreniyor hem de havacılık mesleğinde deneyim kazanıyor.

Türk Hava Kurumu (THK) öncülüğünde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Yüksekova Fen Lisesi'ndeki 45 öğrenciye model uçak yapma eğitimi verildi.

THK tarafından temin edilen ahşap malzemelerle iki gün süren eğitimde model uçak yapan, aerodinamik yapı, uçuş prensipleri ve uçağın havada kalma dinamiklerini öğrenen öğrenciler, yaptıkları uçakları uçurdu.

THK yamaç paraşütü pilotu ve model uçak eğitmeni Hasan Tur, AA muhabirine, Yüksekova Fen Lisesi'nde model uçak eğitimi verdiklerini söyledi.

Model uçak faaliyetlerinin havacılığın temelini oluşturduğunu belirten Tur, şöyle konuştu:

"Model uçak yapımını öğrenen öğrenciler, aslında havacılığın temellerini öğreniyor. Bu eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen süreçte farklı havacılık branşlarına yönelme fırsatı bulabilir. THK, DAKA ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle bu eğitimi ücretsiz veriyoruz. İki gün süren eğitimde başarılı olan öğrenciler, uluslararası standartlara uygun sertifika almaya hak kazanıyor. Talepler doğrultusunda faaliyetlerimiz devam edecek."

Eğitime katılan öğrencilerden Zelal Gül ise aldığı model uçak eğitimi sayesinde pilotluğa ilgi duymaya başladığını ifade ederek, "Eğitim hem çok verimli hem de çok keyifliydi. Havacılığa ilgim arttı. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Uğur Selçuk da model uçak yapımını öğrenmenin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Uçaklara ilgim vardı. Bu eğitimle bilgi ve beceri kazandık." dedi.