Yüksekova'da Model Uçak Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova'da Model Uçak Eğitimi

Yüksekova\'da Model Uçak Eğitimi
10.02.2026 14:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da öğrenciler, havacılık prensiplerini öğrenip model uçak yapma eğitimi aldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde model uçak yapma eğitimi alan öğrenciler, hem havacılığın temel prensiplerini öğreniyor hem de havacılık mesleğinde deneyim kazanıyor.

Türk Hava Kurumu (THK) öncülüğünde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile Yüksekova İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, Yüksekova Fen Lisesi'ndeki 45 öğrenciye model uçak yapma eğitimi verildi.

THK tarafından temin edilen ahşap malzemelerle iki gün süren eğitimde model uçak yapan, aerodinamik yapı, uçuş prensipleri ve uçağın havada kalma dinamiklerini öğrenen öğrenciler, yaptıkları uçakları uçurdu.

THK yamaç paraşütü pilotu ve model uçak eğitmeni Hasan Tur, AA muhabirine, Yüksekova Fen Lisesi'nde model uçak eğitimi verdiklerini söyledi.

Model uçak faaliyetlerinin havacılığın temelini oluşturduğunu belirten Tur, şöyle konuştu:

"Model uçak yapımını öğrenen öğrenciler, aslında havacılığın temellerini öğreniyor. Bu eğitimi alan öğrenciler, ilerleyen süreçte farklı havacılık branşlarına yönelme fırsatı bulabilir. THK, DAKA ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle bu eğitimi ücretsiz veriyoruz. İki gün süren eğitimde başarılı olan öğrenciler, uluslararası standartlara uygun sertifika almaya hak kazanıyor. Talepler doğrultusunda faaliyetlerimiz devam edecek."

Eğitime katılan öğrencilerden Zelal Gül ise aldığı model uçak eğitimi sayesinde pilotluğa ilgi duymaya başladığını ifade ederek, "Eğitim hem çok verimli hem de çok keyifliydi. Havacılığa ilgim arttı. Bu imkanı sağlayanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Uğur Selçuk da model uçak yapımını öğrenmenin önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Uçaklara ilgim vardı. Bu eğitimle bilgi ve beceri kazandık." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Teknoloji, Havacılık, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Model Uçak Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 aylık Melisa’nın ölümünde “ihmal“ iddiası Anne ve bakıcı tutuklandı 2 aylık Melisa'nın ölümünde "ihmal" iddiası! Anne ve bakıcı tutuklandı
İşte Türkiye’nin en kalabalık köyü Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı İşte Türkiye'nin en kalabalık köyü! Birçok ilçe nüfusunu geride bıraktı
Uşak’ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi
Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı Duman ikazı alan pilot İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu Yedişer kez müebbet hapis talebi 7 işçiye mezar olan fabrika yangınında istenen cezalar belli oldu! Yedişer kez müebbet hapis talebi
Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı Site bahçesinde karşılaşınca silahı çekip, kurşun yağdırdı

15:06
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...
14:42
Anlatırken yerinde duramadı Ertem Şener’dan bomba Amedspor çıkışı
Anlatırken yerinde duramadı! Ertem Şener'dan bomba Amedspor çıkışı
14:29
Dehşet evi Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
Dehşet evi! Anne hayatını kaybetti, kızı bir deri bir kemik bulundu
14:17
Özgür Özel, Mesut Özarslan’la aralarında geçen yazışmaları okudu
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu
14:04
Bomba iddia Kamera önüne geçip söyledikleri Trump’ın uykularını kaçıracak
Bomba iddia! Kamera önüne geçip söyledikleri Trump'ın uykularını kaçıracak
13:39
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması İmzalar atıldı
Suudi Arabistan ile dev GÖKBEY anlaşması! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2026 15:45:36. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Model Uçak Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.