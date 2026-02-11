Yüksekova'da Sel Baskınları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüksekova'da Sel Baskınları

Yüksekova\'da Sel Baskınları
11.02.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksekova'da sağanak yağmur, Aksu Mahallesi'nde su baskınlarına yol açtı, besiciler yardım bekliyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak bazı mahallelerde su baskınlarına yol açtı. Aksu Mahallesi'nde birçok ahır suyla dolarken, besiciler biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İlçede aniden bastıran yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sel baskınlarının yaşandığı Aksu Mahallesi'nde ahırlarda bulunan büyükbaşlar su içinde kaldı. Besiciler, ahırlarda biriken suları kürek ve el arabalarıyla boşaltmaya çalıştı. Çabaların yetersiz kalması üzerine Yüksekova Belediyesi'nden yardım istendi. İhbar üzerine mahalleye gelen belediye ekipleri, iş makinesiyle suyun tahliyesi için kanal açtı. Açılan kanallarla ahırlarda biriken suların tahliyesine başlandı.

Besicilerden Süleyman Durna (82), "20 yıldır ilk defa bu kadar kar yağdı. Bu kadar kar hiç yağmamıştı. Ancak kışın ortasında yağmur yağmazdı. İlk kez kışın ortasında böyle bir yağmur görüyorum. Yağmur nedeniyle ova tamamen sular altında kaldı. Evlerimiz ve ahırlarımız ovanın içinde bulunuyor. Dün akşam yağan yağmur ahırlara doldu. Hayvanlarımız sular altında kaldı. El arabası ve küreklerle suları tahliye etmeye çalışıyoruz" dedi.

Belediye ekiplerinin bölgede su tahliye çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sağanak Yağmur, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova'da Sel Baskınları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü 3 ay önce “Ölümün benim elimden olacak“ demiş Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü! 3 ay önce "Ölümün benim elimden olacak" demiş
Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı Bilanço ağır Rusya'dan Ukrayna'ya hava saldırısı! Bilanço ağır
Afrika’nın en tehlikeli kirpisi Aydın’da görüntülendi Afrika'nın en tehlikeli kirpisi Aydın'da görüntülendi
Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı Forkliftle kuyumcu soyup eşekle kaçan şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesi bugün
Yatırımını buna yapan yandı Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu Yatırımını buna yapan yandı! Ocak ayında en fazla kaybettiren belli oldu

16:38
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
Akın Gürlek, AK Partili vekillerin etten duvar ördüğü kürsüde böyle yemin etti
16:27
Meclis’te CHP’li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
Meclis'te CHP'li vekiller kürsüyü işgal etti, yumruklu kavga çıktı
15:06
Ahmet Ahlatçı’ya kara para soruşturması iddiası
Ahmet Ahlatçı'ya kara para soruşturması iddiası
14:59
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan’ın evine koştu
Acı haberi alan ünlü oyuncular Kanbolat Görkem Arslan'ın evine koştu
14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 16:55:44. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksekova'da Sel Baskınları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.