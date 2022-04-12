Yunan gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edildi - Son Dakika
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Yunan gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edildi

12.04.2022 20:31
Yunan gazetecinin telefonunda casus yazılım tespit edildi

Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edildi.

Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda casus yazılım tespit edildi.

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI) Yunan yetkililerden, gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunda tespit edilen casus yazılım programına ilişkin araştırma yapılmasını istedi.

IPI'nın açıklamasında, Yunan gazeteci Thanasis Koukakis'in cep telefonunun 2021'de 10 hafta boyunca gelişmiş casus yazılımla takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada "Citizen Lab uzmanlarının yaptığı analize göre, 12 Temmuz-24 Eylül 2021'de cihazın gizliliği Predator kullanılarak ihlal edilmiştir." ifadesi yer aldı.

Casus program telefondaki tüm verilere ulaşım sağladı

Koukakis'in telefonuna gönderilen mesajdaki virüslü link aracılığıyla telefona erişim sağlandığı ifade edilerek, "Citizen Lab, casus yazılımın Yunan hükümeti mi yoksa özel bir firma tarafından mı kullanıldığını teyit edemedi." ifadesi kullanıldı.

Predator isimli casus yazılımın, kişilerin telefonundaki verilere, iletişim bilgilerine ve mesajlarına tam erişim sağladığı belirtilerek, telefonun mikrofon ve kamerasına ulaşımın da bu yazılımla sağlanabildiği kaydedildi.

Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu'nun, casus yazılımın Koukakis'in telefonuna özel şahıslarca yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin sözlerine de değinilen açıklamada, IPI Başkan Yardımcısı Scott Griffen'ın da şu sözlerine yer verildi:

"Yunan yetkililer bir an evvel, bu casus yazılım teknolojisinin Yunanistan'da nasıl ve kimler tarafından kötüye kullanıldığına ilişkin daha büyük bir netlik ve cevap sağlamalıdır. Eğer (hükümet) özel bir aktör veya bir şahsın sorumlu olduğuna inanıyorsa, hükümet bu şüpheleri için kanıt göstermeli ve kolluk kuvvetleri bu aktörleri sorumlu tutmalıdır. Aynı zamanda Yunanistan, bu tür teknolojilerin ileride kötü amaçlı kullanılmaması için gerekli adımları hemen atmalıdır."

Koukakis, Financial Times, CNBC, Al Jazeera International gibi yabancı basın organlarıyla, Ta Nea, Estia, To Vima gibi Yunan basın kuruluşlarıyla çalışmış, ekonomi, bankacılık ve borsa konularında deneyimli bir gazeteci olarak tanınıyor.

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Kaynak: AA

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