Nike heykeli, 1 asır sonra sergide - Son Dakika
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Nike heykeli, 1 asır sonra sergide

03.08.2022 10:53
Nike heykeli, 1 asır sonra sergide

YUNAN mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen, 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.

YUNAN mitolojisinde 'zafer tanrıçası' olarak bilinen, 2 bin 500 yıllık Nike heykeli, bulunduktan 1 asır sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'nde ilk kez sergiye çıkarıldı.

Bergama'daki Pergamon Antik Kenti'nde 1 asır önce bulunan, Olimpos tanrılarından önceki mitolojik döneme dayanan, çok hızlı koşma ile uçma yeteneğine sahip Titan Pallas ve tanrıça Stiks'in kızı, 'zafer tanrıçası' Nike heykeli, koruma amaçlı tutulduğu İzmir Arkeoloji Müzesi'nin deposundan çıkarıldı. '12 Ay 12 Sergi' projesi kapsamında sergilenmeye başlanan heykel, büyük ilgi gördü.Geçmişte mobilyanın ayağı olarak kullanıldığı belirtilen heykel ile ilgili bilgi veren İzmir Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Elvan Tural Tercan, "1925 yılında bulunmuş. Zaferle özdeşleşmiş Nike tanrıçasına ait bir eser. Olimpos'tan önceki tanrılardandır. Annesi ve babası, Zeus öncesi tanrılardan. Törenlerde, zaferi simgeleyen tanrıçadır. Bergama'da bulunup, müzemize getirilmiş. 1 asır sonra da ziyaretçiyle buluştu. Mermer malzemeden yapılmış. Kutsal bir masaya ait ayak. İlgi çok yoğun. Ziyaretçi eserleri merak ediyor, bu da bizi mutlu ediyor" dedi.


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Kaynak: DHA

Bergama, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nike heykeli, 1 asır sonra sergide - Son Dakika

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