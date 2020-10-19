Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 eski öğretmen tutuklandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Enez ilçesi yakınlarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

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