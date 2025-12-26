Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı - Son Dakika
Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı

Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı
26.12.2025 23:59
Yunanistan'ın Fokida bölgesindeki Vardousia Dağı'nda yürüyüşe çıkan 4 kişi, Korakas Zirvesi tırmanışı sırasında çığın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, bölge halkını ve dağcı topluluğunu yasa boğdu.

Yunanistan'ın Fokida bölgesindeki Vardousia Dağı'nda yürüyüşe çıkan 1'i kadın 4 kişi, kötü hava koşulları nedeniyle kayboldu. Grup, 2 bin 495 metre yükseklikteki Korakas Zirvesi'ne çıkarken bir süre sonra yakınları kayıp ihbarı yaptı.

KAPSAMLI ARAMA-KURTARMA OPERASYONU BAŞLATILDI

İhbarın ardından bölgede 30'dan fazla itfaiyeci ve özel kurtarma ekibi arama çalışmalarına başladı. Operasyonda özel eğitimli köpekler ve dronlar da kullanıldı.

ÇIĞ ALTINDA CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Arama çalışmaları sırasında ayak izlerinin tespit edilmesinin ardından, 4 kişinin cansız bedenine çığ altında ulaşıldı. İtfaiye yetkilileri, gruptaki 2 kişinin deneyimli dağcı olduğunu belirtirken, dağlık arazinin kötü hava koşullarında son derece tehlikeli hâle geldiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Yunanistan, Kaza

Son Dakika 3-sayfa Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Yunanistan'da çığ felaketi: Korakas Zirvesi 4 can aldı - Son Dakika
