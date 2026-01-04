Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı

04.01.2026 19:38  Güncelleme: 20:41
Yunanistan hava sahasında yaşanan teknik arıza nedeniyle 90 uçuş etkilenirken; Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı, kullanılan ekipmanların eski olması nedeniyle arızanın yaşandığını duyurdu.

Yunanistan hava sahasında (FIR Atina) saatlerdir yaşanan teknik arızaya ilişkin açıklama yapan Hava Trafik Kontrolörleri Birliği Başkanı Panayotis Psaros, kullanılan ekipmanların eski olduğunu söyledi.

Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye konuşan Psaros, Yunanistan hava sahasında meydana gelen teknik arızaya ilişkin açıklama yaptı.

ARIZANIN NEDENİ BELLİ OLDU

Psaroz, kullanılan ekipmanların eski olduğuna dikkati çekerek, sorunun nedenlerinin araştırılması ve sorumluların belirlenmesi gerektiğini bildirdi.

Saat 09.00'dan itibaren Atina ve Makedonya Bölge Kontrol Merkezlerinde kullanılan tüm radyo frekanslarının devre dışı kaldığını belirten Psaros, söz konusu merkezlerin Yunanistan hava sahasının tamamını kapsayan FIR Atina'nın kontrolünden sorumlu olduğunu ifade etti.

"BENZER SORUN GEÇEN YIL DA YAŞANDI"

Teknik arızanın nedenine ilişkin resmi bir tespit bulunmadığını vurgulayan Psaros, ekipmanların uzun süredir eski olduğunu dile getirerek, benzer bir sorunun geçen yıl Atina Havalimanı'nı yerel düzeyde etkilediğini hatırlattı. Psaros, olayda herhangi bir sabotaj bulgusuna rastlanmadığını da sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Yunan basınında yer alan haberlerde, FIR Atina'daki teknik arıza nedeniyle saat 12.50'ye kadar 8 uçağın park pozisyonlarına geri döndüğü, 3 uçağın başka havalimanlarına yönlendirildiği, 4 seferin iptal edildiği ve 75 uçuşta gecikme yaşandığı kaydedilmişti.

Yaşanan aksaklıklar havalimanlarında uzun bekleme sürelerine yol açmış, binlerce yolcu mağdur olmuştu.

Kaynak: AA

