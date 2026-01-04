Yunanistan'da Radyo Arızası Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yunanistan'da Radyo Arızası Hava Sahasını Kapatıyor

04.01.2026 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yunanistan'daki teknik arıza, GKRY uçuşlarını aksattı; yolculara bilgi almaları önerildi.

Yunanistan'da radyo frekanslarında yaşanan teknik arıza nedeniyle hava sahasının geçici olarak kapatılması, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik uçuşlarda aksamalara yol açtı.

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Ulaştırma Bakanlığından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yunanistan hava sahasının geçici olarak kapatılmasının iki ülke arasındaki uçuşlarda aksamalara neden olduğu belirtilen açıklamada, güzergahı Yunanistan üzerinden geçen GKRY kalkışlı ve varışlı diğer seferlerin de söz konusu arızadan etkilendiği bildirildi.

Açıklamada, yolculara havalimanlarına gitmeden önce hava yolu şirketlerinden bilgi almaları tavsiye edildi.

Atina ve Makedonya bölge kontrol merkezlerinde kullanılan bazı radyo frekanslarında saat 09.00'dan itibaren yaşanan teknik sorunun, hava trafik kontrolörleri ile pilotlar arasındaki iletişimi olumsuz etkilediği bildirilmiş, bu nedenle Yunanistan'da havalimanlarında iniş ve kalkışlar geçici olarak durdurulmuştu.

Sorun sırasında havada bulunan uçakların güvenlik prosedürleri kapsamında alternatif yöntemlerle ve bazı durumlarda farklı havalimanlarına yönlendirilerek inişlerini gerçekleştirdiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA

Yunanistan, Güvenlik, Güncel, Radyo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'da Radyo Arızası Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80’e yükseldi ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde ölü sayısı 80'e yükseldi
Papa 14. Leo’dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun Papa 14. Leo'dan Venezuela çıkışı: Egemenliğe saygı duyun, şiddeti durdurun
Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu Siyasi partilerin kasası dolacak, 2026 hazine yardımları belli oldu
İran’da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20’ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı İran'da ekonomik isyan büyüyor: Can kaybı 20'ye yükseldi, gözaltı sayısı binlere dayandı
Eğitime kar engeli Çok sayıda ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi

20:31
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
Galatasaray-Trabzonspor maçına damga vuran görüntü
20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Canlı anlatım: Karşılaşmada karşılıklı goller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:56:42. #7.11#
SON DAKİKA: Yunanistan'da Radyo Arızası Hava Sahasını Kapatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.