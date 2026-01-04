Yunanistan'da Uçuşlar Yeniden Başladı

(ANKARA) - Yunan yetkililer, Atina Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) içindeki hava trafik kontrol iletişim frekanslarını etkileyen teknik arıza nedeniyle bu sabah geçici olarak askıya alınan Yunanistan genelindeki uçuşların kademeli olarak yeniden başladığını açıkladı.

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi'ne (HCAA) göre, hava trafiğini yönetmek için kullanılan bazı frekanslarda, dış sağlayıcılarla iş birliği içinde incelenen teknik sorunlar yaşandı. Uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla başlangıçta yalnızca halihazırda havada olan uçaklara hizmet verilirken, Yunanistan'daki havalimanlarında iniş ve kalkışlar askıya alındı.

Atina Uluslararası Havalimanı, hava trafik yönetimi sorunlarının sabah 10.00'dan kısa bir süre önce tespit edilmesinin ardından tüm iniş ve kalkışların geçici olarak durdurulduğunu doğruladı. Ülke genelindeki bölgesel havalimanlarında da benzer aksaklıklar bildirildi.

Arızanın, kendi bölgelerindeki hava sahası operasyonlarını yöneten Atina ve Makedonya Alan Kontrol Merkezlerindeki iletişim sistemlerinden kaynaklandığı belirlendi. HCAA, sorunun nedenini tespit etmek ve normal operasyonları mümkün olan en kısa sürede yeniden sağlamak için Cosmote ile birlikte çalıştığını açıkladı.

Daha sonra yapılan güncellemelerde, hava trafik yönetim sistemlerinin kademeli olarak yeniden devreye alınmasıyla birlikte uçuş operasyonlarının aşamalı şekilde normale dönmeye başladığı, Atina Uluslararası Havalimanı'nda bazı havayollarının check-in kontuarlarını yeniden açtığı belirtildi.

Medya haberlerinde, aksama sırasında uçuşların komşu ülkelere yönlendirildiği ve yolcuların uzun kuyruklar oluşturduğu ifade edilirken, yetkililer etkinin tam boyutunu henüz resmi olarak doğrulamadı.

HCAA, izleme ve normalleştirme çalışmalarının sürdüğünü ve operasyonlar tamamen normale döndükçe yeni bilgilendirmelerin yapılacağını bildirdi.