Yunanistan'dan Doğu Akdeniz'de gerginliği artıracak iki hamle! Mısır'la imzalanan anlaşma onaylandı, yeni Navtex yayınlandı

Atina yönetiminin Mısır ile yaptığı deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması, 178 "evet", 26 "hayır" ve 81 "çekimser" oyla parlamentoda kabul edildi. Öte yandan Yunan hükümeti, Türkiye'nin Akdeniz'de atış eğitimi için ilan ettiği Navtex'e karşılık olarak yeni bir Navtex yayımladı.

Parlamentoda yapılan açık oylamada, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi ve Değişim Hareketi Partisi anlaşmaya "evet" oyu verirken, Yunanistan Komünist Partisi, Yunan Çözümü Partisi ve Mera25 Partisi "hayır" oyu kullandı. Ana muhalefet partisi Syriza ise Mısır ile yapılan anlaşmaya "çekimser" oy verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında gruplar halinde yapılan oylamaya 15 milletvekili katılmadı.

YUNANİSTAN'DAN YENİ NAVTEX İLANI

Yunan basınının aktardığına göre, Atina, Türkiye'nin Oruç Reis gemisinin, sismik çalışma yürüteceği alan için ilan ettiği Nevtex'e karşılık, Girit Adası'ndaki Kandiye Navtex istasyonunun aynı şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

Yunanistan'ın Navtex ilanında, "yetkili olmayan istasyonun, yetkisiz ve yasa dışı faaliyet için yaptığı yayının, Yunan karasularıyla çakıştığı" iddia edildi ve "bütün denizcilere Türkiye'nin ilan ettiği Navtex'i tanımamaları ve burada yetkili olarak Navtex mesajı ilan edecek tek kurumun Kandiye istasyonu olduğu" ileri sürüldü.

"TÜRKİYE İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasındaki MEB anlaşmasına ilişkin, "İmzalandığı açıklanan sözde deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşması, Türkiye için yok hükmündedir. Bu anlayışımız, sahada ve masada ortaya konacaktır." açıklamasında bulunmuştu.

Kahire ile Atina yönetimleri arasında imzalanan sözde anlaşma, 18 Ağustos'ta Mısır Meclis Anayasa ve Yasama Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

Bu anlaşmalar, geçen hafta oylama öncesi komisyonların incelemesi için Yunan Parlamentosuna sunulmuştu. Yunanistan Parlamentosu, İtalya ile İyon Denizi için imzalanan MEB anlaşmasını dün onaylamıştı.

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