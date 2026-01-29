Yunanistan ve Fransa, Savunma Anlaşmasını Yeniliyor

Yunanistan ve Fransa, savunma işbirliği alanında 2021'de imzaladıkları Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın yenilenmesine karar verdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan Fransa Savunma Bakanı Catherine Vautrin ile Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Salamina Adası'nda demirli bulunan, Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı "Kimon" isimli fırkateynde bir araya geldi.

Vautrin ve Dendias, görüşmenin ardından yaptıkları açıklamada, Yunanistan ve Fransa'nın 2021'de 5 yıllığına imzaladığı stratejik ortaklık anlaşmasını yaklaşık bir iki ay içinde yenileme kararı aldıklarını bildirdi.

2021'deki anlaşma savunma, dış politika ve silahlanmada işbirliği öngörüyor

Yunanistan ile Fransa arasında 28 Eylül 2021'de Paris'te imzalanan Savunma ve Güvenlik Alanlarında İşbirliğine Yönelik Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke arasında savunma, dış politika ve silahlanma konularında işbirliğini içeriyordu. Anlaşma, taraflardan birinin, egemenlik alanında silahlı saldırıya uğraması halinde, diğer tarafın yardım etmesini öngörüyordu.

Yunanistan, söz konusu anlaşmanın imzalanmasıyla Fransa'dan Belharra sınıfı fırkateyn alacağını da duyurmuştu.