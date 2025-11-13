Yüreğir Belediyesi, Ara Tatilde Çocuklar İçin 'Şeker Usta' Tiyatro Etkinliği Düzenledi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, ara tatilde çocuklara eğlenceli ve öğretici bir etkinlik sunmak amacıyla "Şeker Usta" adlı çocuk tiyatrosunu miniklerle buluşturdu.

Yüreğir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde sahnelenen "Şeker Usta" oyunu, çocuklar ve ailelerinden yoğun ilgi gördü. Gösteri boyunca çocuklar hem keyifli zaman geçirdi hem de dostluk, paylaşma ve sevgi gibi değerleri tiyatro aracılığıyla öğrendi. Etkinlik, salondaki çocukların coşkusuyla renkli görüntülere sahne oldu.

"Yüreğir'de kültür ve sanat herkes için ulaşılabilir olmalı"

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, çocukların ara tatilini verimli ve mutlu geçirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların hem eğlenip hem öğrenebileceği etkinlikleri çoğaltmaya devam edeceğiz. Yüreğir'de kültür ve sanat herkes için ulaşılabilir olmalı" dedi.

Yüreğir Belediyesi, kültür sanat faaliyetleriyle çocukların sosyal gelişimine katkı sağlamayı ve tatil günlerinde keyifli zaman geçirmelerini amaçlıyor.