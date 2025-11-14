Yüreğir Belediyesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyetin değerlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla ünlü yazar ve şair Sunay Akın'ı Adanalılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi, Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla yazar Sunay Akın'ı Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" söyleşisinde Adanalılarla buluşturdu. Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ile Seyhan önceki dönem Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Sunay Akın Atatürk'ün düşünce dünyasını, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve tarihsel dönüm noktalarını dinleyicilere aktardı. Katılımcılar, alkışlarla Akın'ın konuşmalarına eşlik etti.

Başkan Demirçalı, etkinliğin açılış konuşmasında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün ışığını ve değerlerini hep birlikte yaşatacağız. Bu anlamlı söyleşide bizlerle olan Sunay Akın'a ve salonu dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdüreceğini belirterek, tüm vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.