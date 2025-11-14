Yüreğir Belediyesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yüreğir Belediyesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi

14.11.2025 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyetin değerlerini yaşatmak amacıyla ünlü yazar Sunay Akın'ı Adanalılarla buluşturdu. 'Atatürk ve Cumhuriyet' konulu etkinlik, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, Cumhuriyetin değerlerini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla ünlü yazar ve şair Sunay Akın'ı Adanalılarla buluşturdu. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu söyleşi, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Yüreğir Belediyesi, Atatürk'ün mirasını yaşatmak amacıyla yazar Sunay Akın'ı Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen "Atatürk ve Cumhuriyet" söyleşisinde Adanalılarla buluşturdu. Etkinliğe Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, eşi Fidelya Demirçalı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar ile Seyhan önceki dönem Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Söyleşide, Sunay Akın Atatürk'ün düşünce dünyasını, Cumhuriyet'in kazanımlarını ve tarihsel dönüm noktalarını dinleyicilere aktardı. Katılımcılar, alkışlarla Akın'ın konuşmalarına eşlik etti.

Başkan Demirçalı, etkinliğin açılış konuşmasında, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Atatürk'ün ışığını ve değerlerini hep birlikte yaşatacağız. Bu anlamlı söyleşide bizlerle olan Sunay Akın'a ve salonu dolduran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Yüreğir Belediyesi, kültür ve sanat etkinliklerini yıl boyunca sürdüreceğini belirterek, tüm vatandaşları bu etkinliklere katılmaya davet etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüreğir Belediyesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye’de İlk durağı bakın neresi oldu KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
Google’da bile çıkmıyor 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş “bulunmaz“ denileni de buldu Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İBB iddianamesinde yeni detaylar Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal’ın da hapsi isteniyor İBB iddianamesinde yeni detaylar! Sanatçı Ercan Saatçi ve Serkan Balbal'ın da hapsi isteniyor
İstanbul’da hız limitleri değişti İşte cadde cadde yeni sınırları İstanbul'da hız limitleri değişti! İşte cadde cadde yeni sınırları
Soylu’dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!
Fener taraftarını çıldırtacak haber İrfan Can ezeli rakibe gidiyor Fener taraftarını çıldırtacak haber! İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

11:33
Tedesco listeyi verdi Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
11:03
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu’nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
Şehit Ahmet Yasir Kuyucu'nun kardeşiyle yaptığı son konuşma tüyleri diken diken etti
10:43
Yer:Esenyurt Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Yer:Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
09:57
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı
09:57
Beyoğlu’nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
Beyoğlu'nda oyuncu Bahadır Ünlü hırsızlık yaptığı iddiasıyla çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti
09:55
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor Anne de hayatını kaybetti
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2025 11:38:53. #7.12#
SON DAKİKA: Yüreğir Belediyesi'nden Atatürk ve Cumhuriyet Söyleşisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.