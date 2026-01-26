Yurt Müdürleriyle Değerlendirme Toplantısı

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü Zekeriya Arslantürk, ildeki yurt müdürleriyle istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda, öğrenci yurtlarında yürütülen hizmetlerin mevcut durumu ele alınırken; barınma, güvenlik, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenci memnuniyetinin artırılmasına yönelik konular değerlendirildi. Yurtların fiziki şartları, işleyiş süreçleri ve karşılaşılan sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Zekeriya Arslantürk, yurt hizmetlerinin öğrencilerin eğitim hayatındaki önemine dikkat çekerek, güvenli, huzurlu ve kaliteli bir barınma ortamı sunmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti. Koordinasyon ve iletişimin güçlendirilmesinin, hizmet kalitesini artıracağı vurgulandı. Toplantı, değerlendirmelerin ardından karşılıklı önerilerin alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE