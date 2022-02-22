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YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR, LİSE DİPLOMASINI ALDI - Son Dakika

YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR, LİSE DİPLOMASINI ALDI

22.02.2022 09:58

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 10 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olarak adını tıp literatürüne yazdıran Uğur Acar (29), lise diplomasını aldı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 10 yıl önce Türkiye'nin ilk yüz nakillisi olarak adını tıp literatürüne yazdıran Uğur Acar (29), lise diplomasını aldı. Diploma sevincini yaşayan Acar, üniversiteyi kazanıp, sağlık çalışanı olmayı hedefliyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve 1 aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de AÜ Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği, Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı. Acar, yüz nakli olduktan 2 yıl sonra sağlık problemleri nedeniyle yarıda bıraktığı eğitimini sürdürmek için açık liseye kaydını yaptırdı. Acar, tedavisi devam ederken, aynı zamanda da AÜ'de çalışmaya başladı. İş ve öğrencilik hayatını sürdüren Acar, 8 yılın sonunda açık lise diplomasını aldı.

HEDEFİ ÜNİVERSİTE

Uğur Acar, diplomasını aldığında, 8 yıl önce liseye kayıt yaptırdığı günkü heyecan ve mutluluğu yaşadığını belirterek, Özellikle liseye kayıt yaptırdığım gün yanımda bulunduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum çünkü o gün bana veli olmuştunuz. Yüz nakil ameliyatımı yapan ekibin başında bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan'ın bana öğrettiği çok şey oldu. Öncelikli hedefim lise diplomasını almaktı, aldım sonraki hedefim ise üniversiteyi kazanmak sonrasında ise mümkün olursa eğitimini alıp sağlık ordusunda yer almak. Bunu da başarabilirsem, bir organ nakillisi olarak çok mutlu olacağım dedi.

'SAĞLIK SEKTÖRÜNDE OLMAK İSTİYORUM'

AÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nda çalışan Acar, Birimler arası evrak takibini yapıyorum. İşlerim yoğun fakat bu çalışma temposunda 8 yılda liseyi bitirdim. Düzenli çalışıp üniversite sınavını kazanmayı hedefliyorum. Hayatımı ham çalışıp hem de okuyarak sürdürebilirim, bu da hedeflerimden biri. Azmettim, başardım liseyi bitirdim. Şimdi önüme yeni bir hedef koydum. Üniversite sınavını da kazanacağım. Beni yeniden hayata döndüren Prof. Dr. Ömer Özkan ve Rektör Özlenen Özkan hocama minnet borcum var. Ekibinin bireyi olmak ve sağlık sektörünün içinde yer almak istiyorum diye konuştu. (DHA)

YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR, LİSE DİPLOMASINI ALDI
YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR, LİSE DİPLOMASINI ALDI
YÜZ NAKİLLİ UĞUR ACAR, LİSE DİPLOMASINI ALDI

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Üniversite, Uğur Acar, Antalya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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