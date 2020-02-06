Yüzügüllü onursal üye yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Yüzügüllü onursal üye yapıldı - Son Dakika

Yüzügüllü onursal üye yapıldı

6 saat önce

ESKİŞEHİR (İHA) – Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Köy Muhtarı Sebahattin Kartaler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti.

Yüzügüllü onursal üye yapıldı, System.String[]

ESKİŞEHİR (İHA) – Zey köyü Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği (ZEYDER) yöneticileri Köy Muhtarı Sebahattin Kartaler, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'yü ziyaret etti.


Yeni kurulan ZEYDER yönetimi ziyaretlerine başladı. İlk olarak Sivrihisar Belediyesini ziyaret eden dernek yöneticileri, Başkan Yüzügüllü'yü onursal üye yaparak plaket takdim edildi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Yüzügüllü, özellikle Zey köyü kaya mezarları ile yakından ilgilendiğini ve buraların tanıtılması gerektiğini aktardı.


ZEYDER Başkanı Mehmet Ali Uz, yolun bozukluğundan bahsederek gerekli çalışmaların başlatılması ricasında bulundu.


Öte yandan Sivrihisar ziyareti hakkında bilgi veren Uz, "Derneğimiz geçmişten geleceğe ışık tutarak kültürümüzü yaşatmak bağlarımızı kuvvetlendirmek amacıyla kuruldu. Derneğimiz hakkında bilgi vermek için Sivrihisar'daki kamu kuruluşlarında görev yapan Zeyliler ziyaret edildi. Derneğe üye yapıldı. Dernek çalışmaları hakkında bilgi verildi" dedi. - ESKİŞEHİR

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Polis memuru, otomobilini çalan genci 12 el ateş ederek öldürdü
Uçaktan yaralı çıkarılan yolcu: Otobüsle götürüyorlar, bu kadarı rezillik Faciaya ramak kaldı! Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:06:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüzügüllü onursal üye yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]