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'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisine çocuklardan ilgi yoğun - Son Dakika

'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisine çocuklardan ilgi yoğun

22.11.2021 17:07
'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisine çocuklardan ilgi yoğun

Yeşilyurt Belediyesi, kültürel ve sosyal projelerine TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımlarından olan 'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisini de ekledi.

Çocuklara ve gençlere yönelik yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediyesi, kültürel ve sosyal projelerine TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımlarından olan 'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisini de ekledi.

'Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'dan Çocuklara Ara Tatil Hediyesi' olarak Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılan ücretsiz 'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisi, Kongre ve Kültür Merkezinde 3 ayrı seans halinde sahnelendi.

Yoğun ilgi gören tiyatro etkinliğine aileleriyle birlikte katılan çocuklar, neşeli ve keyif dolu anlar yaşadılar.

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da tiyatro etkinliklerinde çocukları yalnız bırakmadılar.

Sanatsal ve kültürel projelerle çocukların kişisel gelişimlerine destek olmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye'de gençlere ve çocuklara en fazla yatırım yapan yerel yönetimler arasında yer aldıklarını hatırlatırken, yakaladıkları başarı seviyesini koruyup geliştirmek içinde sanatsal ve kültürel projelere ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.

Eğitim ve kültürel projelerine bir yenisini daha eklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " 2021-2022 Eğitim-Öğretim Dönemi kapsamında verilen ara tatil döneminde çocuklarımıza hediye vermek adına güzel bir etkinliğin altına imza attık. TRT Çocuk Kanalının sevilen yapımlarından olan ve çocuklarımızın ilgiyle takip ettikleri 'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisini çocuklarımızla buluşturduk. Üç ayrı seans halinde sahnelenen etkinliklere çocuklarımızın yoğun ilgisi bizleri mutlu etti. Neşeli ve keyif dolu gösterilerini çocuklarımızla paylaşan tüm sanatçılarımızı başarılı performanslarından dolayı kutluyorum. Belediye olarak sosyal, sanatsal, kültürel, sportif ve eğitim projelerimizle çocuklarımızın ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek olmaya devam ediyoruz. Tek gayemiz; çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe daha umutla ve güvenle bakmalarını sağlamaktır, onların hem fiziksel hemde sosyal ve kültürel gelişim düzeylerini doğru ve sağlıklı ölçülerde yapılmasına ortam oluşturmakta bizim asli görevlerimizin başında gelmektedir. Genç neslimizi asla ihmal etmiyoruz, onların doğru, düzgün ve dinamik bir hayat yaşamaları için ülke çapında gençlere ve çocuklara en fazla yatırım yapan yerel yönetimlerin başında geliyoruz. Bilindiği üzere 2,5 yılda çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik yatırımlarımızdan dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan başarı ödülü aldık, yeni yatırımlarımız ve bu tür sosyal sorumluluk projelerimizle aldığımız bu ödülü daha değerli ve özel hale getirmeye çalışıyoruz. Sosyal, kültürel ve sportif projeler de yakaladığımız başarı seviyemizi bu tür sanatsal projelerle daha güçlü kılmaya çalışıyoruz. Belediye olarak hangi alanda hizmet üretiyorsak en iyisi ve en güzelini yaparak farkındalık oluşturuyoruz. Bölgesinde artık takip edilen, marka ve örnek bir ilçe olmanın gururunu yaşıyoruz. Yılda en az 70 ile 80 arasında sosyal, kültürel ve sportif etkinlik düzenleyerek bu alanda markalaştık. Çocuklarımızın büyük ilgi gösterdikleri Z Takımı etkinliğiyle de sosyal ve kültürel projelerimize farklı bir renk getirmiş olduk. Omuzlarımızdaki sorumluluğun bilinciyle hareket ederek geleceğimizi inşa edecek olan genç neslimizin yanında yer almaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Etkinliğimize destek veren TRT'ye, Z Takımı tiyatro oyuncularına, katılım gösteren tüm ailelerimize ve çocuklarımıza teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Yeşilyurt Belediyesini sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği önemden dolayı tebrik eden AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, " Ara tatil döneminde çok güzel bir etkinlik düzenleyen Yeşilyurt Belediyemizi, Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını kutluyorum. Çocuklara ve gençlere yönelik bu tür etkinlikleri önemsiyor ve destekliyoruz. Çocuklarımız ne kadar sosyal yetişirse hem bireysel hem de eğitim hayatlarına büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Belediyelerimiz şehrimizi bir yandan güzelleştirirken diğer taraftan çocuklarımız ve gençlerimizin faydalanabileceği fiziksel yatırımlar ve bu tür sosyal sorumluluk projelerine ağırlık vermelerini takdirle karşılıyoruz. Çocuklarını sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımları için teşvik eden ailelerimizi kutluyorum. Çocuklarımızın sinema ve tiyatroya gelmeleri, sanatla buluşmaları, müzik ve farklı spor dallarıyla uğraşmaları onların toplum içerisindeki başarı oranlarını artıracaktır. Çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru ve güzel bir hayata sahip olmaları adına bu tür etkinliklere düzenleyen, klasik belediyeciliğin dışına çıkarak sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda başarılı çalışmaların altına imza atan Belediyelerimizi kutluyorum. Gençlere yönelik yatırımlarından dolayı Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başarı ödülüne layık görülen Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve mesai arkadaşlarını ise ayrıca tebrik ediyorum. Yerel yönetimlerimizin bu hizmetlerine destek veren TRT ile diğer kamu ve kurumlarımıza da ayrıca teşekkürlerimi gönderiyorum." diye konuştu.

'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisine çocuklardan ilgi yoğun

Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilyurt, Müzikal, Tiyatro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Z Takımı' Müzikal Tiyatro Gösterisine çocuklardan ilgi yoğun - Son Dakika


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