Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti

07.10.2022 18:55
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti

Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Türk, “Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği’ uğrunda mücadelem devam edecektir” dedi.

Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Türk, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği' uğrunda mücadelem devam edecektir" dedi.

Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Türk, sosyal medya hesabında istifasını şu mesajla duyurdu:

"Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği' uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla..."

YORUMLAR
500
Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti' Amasya politika haberi... AK Parti'li Karahocagil: 'Türkiye'yi kuran iradeye ilk çağrı Amasya'dan gitti' Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Can, görevinden istifa etti Zafer Partisi İstanbul İl Başkanı Can, görevinden istifa etti
Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyeti, Zafer Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:51 Sürpriz gelişme! TFF 2. ve TFF 3. Lig maçlarının yayınlanacağı platform belli oldu
18:06 Öğrencileri sevindirecek kanun teklifi mecliste! KYK borçlarının faizleri silinecek
17:57 Ünlü rapçi Hidra'nın Kerem Aktürkoğlu için yaptığı şarkıya tepki yağdı
17:54 Survivor Batuhan'ın yatak pozlarını paylaşan sevgilisinin gözlerine yorum yağdı
17:42 Çiftçilere yönelik 91 milyon destek! Bugün hesaplarında olacak
17:44 Karısının kendisini aldattığını düşünüyordu! 40 yıl sonra ortaya çıkan acı gerçek şaşkınlık yarattı
17:28 Karaciğer Kralı lakaplı Brian Johnson hayvanının kalbini çiğ çiğ yedi
17:16 Milyonlar EYT'yi bekliyor! AK Partili isim kaç kişinin faydalanacağını açıkladı
17:13 Beşiktaş'tan Torino'ya transfer olan takım arkadaşlarını kahkahaya boğdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 19:26:15. #1.13#
SON DAKİKA: Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement