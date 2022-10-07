Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti

Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Türk, "Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği' uğrunda mücadelem devam edecektir" dedi.
Zafer Partisi Mahalli İdarelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı İsmail Türk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Türk, sosyal medya hesabında istifasını şu mesajla duyurdu:
"Değerli gönül dostlarım, ülküdaşlarım, üzülerek açıklamak isterim ki Zafer Partisindeki aktif görevlerimden istifa ediyorum. 'Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milliyetçiliği' uğrunda mücadelem devam edecektir! Saygılarımla..."
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