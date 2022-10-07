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Türkiye Cumhuriyeti, Zafer Partisi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Türk, Partisinden İstifa Etti - Son Dakika

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