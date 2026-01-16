Zaharova: Arktik'teki Rus çıkarları korunacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zaharova: Arktik'teki Rus çıkarları korunacak

16.01.2026 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zaharova, Arktik'teki Rus çıkarlarını görmezden gelen girişimlere karşılık vereceklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Arktik bölgesinde Rus çıkarlarının görmezden gelinmesi yönündeki girişimlere karşılık vereceklerini belirterek, "Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'da yabancı ülkelere ait askeri birliklerin konuşlandırılması ihtimalini değerlendiren Zaharova, İngiltere'nin böyle bir senaryoyu krizin barış sürecini baltalamak için kullandığını söyledi.

Zaharova, "Ukrayna'daki herhangi bir yabancı birlik, Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedef olarak kabul edilecek. İngiliz birlikleri de istisna olmayacak." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaklaşımını eleştiren Zaharova, "İngiliz yetkililerini uluslararası gerilimlerden vazgeçmeye, saygıya dayalı eşit diyaloğa dönmeye çağırıyoruz." dedi.

Zaharova, İngiltere'nin denizde gemilere el koyma yönünde planlar kurduğuna işaret ederek, "Bu tür saldırgan eylemlerinin hayata geçirilmesi durumunda, bunu Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesinin doğrudan ihlali olarak değerlendireceğiz." şeklinde konuştu.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'in, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i savaş suçlarından sorumlu tutmak için kaçırmayı tercih edeceği" yönündeki açıklamasına ilişkin olarak Zaharova, "Nükleer güce sahip ülke liderine yönelik bu tür eylemlerde bulunma yönündeki girişimlerin feci sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

"Grönland ile ilgili anlaşmazlık, uluslararası hukuka uygun şekilde çözülmeli"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland ile ilgili planlarını değerlendiren Zaharova, bununla ilgili durumu dikkatle takip ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyle ilgili her türlü anlaşmazlık, uluslararası hukuka uygun şekilde ve bölge halkının çıkarları dikkate alınarak müzakereler yoluyla çözülmeli. Danimarka'nın bu bölgesi etrafındaki gerilim, Batı tarafından inşa edilen sisteminin başarısız olduğunu ortaya koyuyor. Kopenhag'ın uzun süredir devam eden eski müttefiki ABD karşısında boyun eğme çizgisinin kusurları apaçık ortada."

Zaharova, Rusya ve Çin'in Grönland'la ilgili planları olduğuna dair herhangi bir kanıtın olmadığını söyledi.

Arktika bölgesinde gerginliğin arttığına işaret eden Zaharova, "Bu, NATO'nun eylemlerinin doğrudan sonucu olarak gerçekleşti. Bu eylemler, söz konusu bölgeye yönelik sömürgeci yaklaşımın sergilenmesi, bölgenin askerileştirilmesi ve jeopolitik mücadele alanına dönüştürülmesi ile ilgilidir. Tüm bunlar endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, Arktika'nın Rusya için stratejik öneme sahip bölge olduğunu, burada barış ve istikrarın korunmasından yana olduklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Arktik'te, özellikle de güvenlik alanında Rus çıkarlarını görmezden gelme yönündeki girişimler cevapsız kalmayacak. Bu geniş kapsamlı sonuçlar doğuracak. Bu bölgede sürdürülebilir sosyal ekonomik kalkınmanın sağlanması, doğal çevrenin korunması, kültürel mirasın muhafaza edilmesi ve yerli halkların geleneksel yaşam biçiminin güvence altına alınması amacıyla pozisyonumuzu kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

Zaharova, söz konusu bölgede ulusal egemenliği güçlendirmeye, savunma kapasitesini ve Kuzey Deniz Yolu'nun altyapısını geliştirmeye devam edeceklerini dile getirdi.

"Egemen devletlere karşı tek taraflı yaptırımlar, uluslararası hukukun ihlali"

ABD'nin İran ile ticaret yapan ülkelere yönelik gümrük tarifelerini yüzde 25'e çıkarma kararını değerlendiren Zaharova, "Rusya, egemen devletlere karşı uygulanan tek taraflı gayrimeşru yaptırımları uluslararası hukukun ihlali olarak görüyor ve tanımıyor." dedi.

Rusya ve İran'ın enerji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uzun vadeli işbirliğine bağlı kaldığını dile getiren Zaharova, "Üçüncü bir ülkeden gelen tehditlere değil ulusal çıkarlarımıza dayanarak tüm ülkelerle ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Zaharova, ABD dahil Batılı ülkelerin İran'daki rejimi değiştirmek için her türlü aracı kullanmaya çalıştığını söyledi.

"Maduro ile alınacak mahkeme kararları yasa dışı olacak"

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasını ve mahkeme karşısına çıkarmasını değerlendiren Zaharova, bunun uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Zaharova, Maduro ile alınacak mahkeme kararlarının yasa dışı olacağını bildirdi.

Küba etrafındaki durumun gerginleşmesinin endişe verici olduğunu söyleyen Zaharova, devletler arasındaki anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

"Halep'teki durumu endişeyle takip ediyoruz" vurgusu

Suriye'nin kuzeyindeki Halep kentindeki durumu endişeyle takip ettiklerini dile getiren Zaharova, Suriye'deki durumun tüm etnik ve dini gruplar arasındaki diyalog yoluyla istikrara kavuşabileceğinin altını çizdi.

Sözcü Zaharova, Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova: Arktik'teki Rus çıkarları korunacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı Estetik olmak istedi, hayatının şokunu yaşadı!
“Çocuklara ait müstehcen görüntü“ soruşturması 8 kişi gözaltına alındı "Çocuklara ait müstehcen görüntü" soruşturması! 8 kişi gözaltına alındı
Galatasaray’ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti

22:58
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
Kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalıp kaçtı
22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 00:49:32. #7.11#
SON DAKİKA: Zaharova: Arktik'teki Rus çıkarları korunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.