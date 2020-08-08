Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor - Son Dakika

Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor

Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu: "Örnekler o dönemin günümüz Afrika'sına benzer bir coğrafyaya sahip olduğunun göstergesi" Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç: "Buraların geçmişleri adeta bir...

Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu:

"Örnekler o dönemin günümüz Afrika'sına benzer bir coğrafyaya sahip olduğunun göstergesi"

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç:

"Buraların geçmişleri adeta bir Amazon Ormanları gibi bir ormandan müteşekkil olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz"

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 yıldır devam eden kazılar sonucunda ortaya çıkan 7 buçuk milyon yıl öncesine ait hayvan fosilleri, Anadolu'nun o dönemin günümüz Afrikası olduğunu ifade ederken, Kazı Başkanı Prof. Dr. Okşan Başoğlu; çıkartılan fosillerin dünyadaki tek örnek olduğunu ve yeni örnekler çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Taşhan ve Çevril mahalleleri bölgesinde 2 yıl önce bir çoban tarafından fosil bulunmasıyla başlayan ve Kayseri Büyükşehir Belediyesince desteklenen kazı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Bu güne kadar yapılan kazılarda 7 buçuk milyon yıl öncesine ait fil, zürafa, gergedan fosilleri bulunmasıyla o dönemki Anadolu coğrafyasının günümüz Afrikası olduğuna işaret ederken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu; "2 yıl önce bir çoban tarafından keşfedildi fosiller. İlgili kurumlara haber verdikten sonra hem belediye olsun hem üniversite olsun benimle bağlantıya geçtiler. Biz de ekip olarak çalışmaya başladık. Tabi ki büyükşehir belediyesinin büyük destekleri var, her konuda bize yardımcı oluyorlar. 2 yıldır devam ediyor" dedi.

2 yılda çıkartılan fosillerin dünyada örneği olmadığını ve bu yüzden çok önemli olduğunu belirten Başoğlu, "2 yılda birçok canlıya ait örnekler bulduk. Bunları sayarsak fil, zürafa, gergedan, üç toynakları atlar, boş boynuzlular olarak adlandırılan bovidler gibi türlere ait örnekler bulduk. Bunlar 7-8 yıl öncesine kadar gidiyor, çok yakın bir zaman dilimine ait değil. Eskiliği çok önemli. Bilindiği üzere Anadolu'da bu canlı gruplarından söz etmek imkansız. Hiçbir şekilde coğrafyamızda filler, gergedanlar, zürafalar yaşamıyor. Bunların önemi o dönemin günümüz Afrika'sına benzer bir coğrafyaya sahip olduğunun göstergesi. Ayrıca bulduğumuz örnekler özellikle hortumlu memelilere ait örnekler dünyadaki tek örnekler. Bu açıdan çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Yeni örnekler çıkarmayı planlıyoruz"

Yapılan çalışmalarla yeni türlere ait örnekler çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Başoğlu; "Çalışmalar bu hızla devam edecek. Bu sene bilindiği üzere pandemiden dolayı biraz geç başladık. Hava ve arazi koşulları elverdiği sürece çalışmaları devam ettirmek istiyoruz Ekim ayının sonlarına kadar. Daha sonra Bilim Merkezi'nde laboratuvar çalışmalarına başlayacağız. Yıl boyu devam eden bir çalışma bu. Yeni örnekler çıkarmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu. Çıkarılan örneklerin vatandaşlara sergileneceğini de aktaran Prof. Dr. Okşan Başoğlu; "Bunlar şuanda Bilim Merkezi'nde korunuyor. Üzerinde gerekli çalışmalar yapılıyor. Ayrıca eski Kayseri Müzesi'nin binası bize tahsis edilmiş durumda. Bir doğa tarihi müzesi kurulacak büyükşehir belediyesinin destekleriyle. Bunların hepsi önümüzdeki yıllarda sergilenecek" dedi.

"Kayseri bir açık hava müzesi"

Kayseri'nin bir açık hava müzesi olduğunu ve bilim adamlarının çok ciddi çalışmaları olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise; "Kayseri bir açık hava müzesi. Sadece kültürel ya da tarihi doku yönünden zenginlikle anılmıyor. Bunun yanında geçmişte Erciyes'in eteklerinde, Kızılırmak'ın kenarında, Yamula Barajı'mızın kenarında 7 buçuk milyon yıl önceki fosillerin ortaya çıkmasıyla artık Kayseri dünya tarihinde fosil bilimi bağlamında kendisinden haklı olarak daha fazla söz ettirmeye başladı. Biz bunun farkındayız. Büyükşehir belediyesi olarak da çalışmalara her türlü desteği esirgemeden vermeye devam ediyoruz. Bu da gösteriyor ki Kayseri'nin değil dünyanın tarihi dokusu ve yapısı açısından, jeolojik yapıdan kaynaklı olarak değerlendirilirken buraların geçmişleri de adeta bir Amazon Ormanları gibi bir ormandan müteşekkil olduğunu, doğa olarak da çok farklı yapıların burada söz konusu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerek zürafa, gerek filler, gerek onların atası şeklinde nitelendirilen yaratıklarla ilgili bilim adamları çok önemli ve anlamlı çalışmalar yapmaya başladı. İnşallah bizi izlemeye devam edin mantığı içerisinde yakın zamanda değişik bir tür ile ilgili de açıklamamız olacak. O da çıkma aşamasında, bilim tarihiyle paylaşılmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kayserimizin bu yönüyle de ön plana çıktığını hatırlatırken, buradan çıkanları sergilemek amacıyla da hem paleontoloji müzesi hem de bu alandaki ürünleri ortaya çıktığı bir ortam oluşturma yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Afrika, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 11:04

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Zamanın Afrikası Kayseri'deki fosiller Anadolu tarihine ışık tutuyor - Son Dakika
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