Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı - Son Dakika
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Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı

20.05.2022 17:46
Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla rafting etkinliği düzenlendi.

Hakkari'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla rafting etkinliği düzenlendi.

Valilik ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Rafting Federasyonunun desteğiyle Zap Suyu'nda düzenlenen etkinlikte 80 sporcu, 10 botla rafting yaptı.

Depin Tatil Köyü'nden suya inen sporcular, su seviyesi iyice yükselen akarsuda kıyasıya mücadele ederek Sümbül Dağı kar tüneli mevkisine kadar geldi.

Etkinlikte Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı da rafting yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte sportif etkinliklere ağırlık verdiklerini söyledi.

Zap Suyu'nun artık rafting etkinlikleriyle anılacağını belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Hakkari'de sporun her türü hem Türkiye'de hem de uluslararası etkinliklerde başarı ile temsil ediliyor. Kadın futbol takımımız Süper Lig'de. Engelli basketbol takımımız 2. Lig'de ve yine voleybol takımlarımız çok iyi durumda. Kayaklı koşuda Yüksekova Takımı milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Hakkarili gençlerimiz çok yetenekli. Federasyonlarımızla beraber, tüm kurum ve kuruluşlarımızla gençlerimizi sporun her alanına yönlendirip tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Hakkari gelişiyor, dönüşüyor ve kalkınıyor. Sporda, sanatta, sağlıkta, eğitimde gelişiyor. İnşallah bu gençlerimiz raftingde çok büyük başarılar elde edecektir."

Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı da güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla Zap Vadisi'nin rafting etkinliklerine daha huzurlu bir şekilde ev sahipliği yaptığını söyledi.

Yardımcı, "Artık gerçekten Hakkari'de hayat var ve bu hayatı gelin hep beraber yaşayalım. Biz federasyon olarak her zaman Hakkari'de olacağız. Burada rafting adına sporcu fabrikası kuracağız. Sportif turizm adına önemli şeyler yapacağız. Rafting eğitim merkezi kuracağız. İnşası başlayacak." dedi.

Etkinliğe vali yardımcıları Mustafa Emre Kılıç ve Mustafa Berat Kasımoğlu, Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Cenk Özbaş, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve kurum temsilcileri de katıldı.

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Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Şırnak'ta sürüyor Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası, Şırnak'ta sürüyor Vali Akbıyık Zap Suyu'nda rafting yaptı Vali Akbıyık Zap Suyu'nda rafting yaptı
Kaynak: AA

Türkiye, Hakkari, gençlik, Rafting, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zap Suyu'nda rafting heyecanı yaşandı - Son Dakika


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