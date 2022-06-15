Zelenski, Rus füzelerine çareyi NATO'da aradı: Hava savunma sistemlerinizi istiyoruz - Son Dakika
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Zelenski, Rus füzelerine çareyi NATO'da aradı: Hava savunma sistemlerinizi istiyoruz

15.06.2022 10:36

Ukrayna'nın askeri ve sivil altyapıları füzelerle vurulmaya devam ediyor. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na yönelik konuşan Ukrayna lideri Zelenski "Sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, ülkenin doğusundaki Severodonetsk şehrinde düşman birliklerinin yeniden gruplanarak güçlenmeye çalıştığını ve Ukrayna'nın askeri ve sivil altyapılarının havadan füzelerle vurulmaya devam ettiğini belirtti.

"YERLEŞİM YERLERİNE HAVAN TOPU SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Açıklamada, Rus güçlerince Çernigiv bölgesindeki çok sayıda yerleşim yerine havan topu saldırısı düzenlendiği ve Severodonetsk yönünde sivil altyapının hedef alındığı kaydedildi. Severodonetsk şehrinde çatışmaların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Severodonetsk'te düşman birlikleri yeniden gruplanarak güçlenmeye çalışıyor." ifadesine yer verildi.

"UKRAYNA DİRENİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Açıklamada, ayrıca "Ukrayna Savunma Kuvvetlerinin düşmana önemli kayıplar verdirmeyi ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen topraklarda direnişlerini sürdürdüğü" belirtildi.

ZELENSKİ: NATO'NUN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ İSTİYORUZ

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarkalı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Zelenskiy, yarın Brüksel'de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı'ndan beklentilerini değerlendirdi.

Ukrayna'nın sivil bölgelerine günde 10 ila 15 roketin isabet ettiğini kaydeden Zelenskiy, "Bu büyük bir problem. Bir ayda 300 füzenin kullanılabileceğini hesaplamak zor değil ve siz bunun kaç kişinin hayatına mal olabileceğini anlıyorsunuz. Bu nedenle, önerdiğimiz şeylerle gökyüzünü kapatamıyorsak o zaman sizden savunmamızı güçlendirecek ve füzelerin sıradan insanlara isabetini azaltabilecek hava savunma sistemlerini istiyoruz. Bu tür desteği gerçekten dört gözle bekliyorum." dedi.

64 DİRENİŞÇİNİN CENAZELERİ GERİ ALINDI

Ayrıca Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakları Yeniden Entegrasyon Bakanlığı, bugün Zaporojiye bölgesinde gerçekleşen takas ile Azovstal fabrikasında hayatını kaybeden 64 Mariupol savunucusunun cenazelerini geri aldıklarını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi de ülkede 6 Rusya yanlısı siyasi partinin yasaklandığını duyurdu.

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Kaynak: AA

Genelkurmay Başkanlığı, Volodimir Zelenskiy, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski, Rus füzelerine çareyi NATO'da aradı: Hava savunma sistemlerinizi istiyoruz - Son Dakika

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