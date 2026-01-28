Zelenskiy'den AB Katılım Vurgusu

KİEV, 28 Ocak (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, gelecek yıl Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde ortaklarının desteğini beklediklerini söyledi.

Zelenskiy, salı günü Avusturya Başbakanı Christian Stocker ile yaptığı görüşmenin ardından Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "2027 gibi somut bir tarih söz konusu. Bu konuda ortaklarımızın desteğine güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, AB'ye üye olmaları halinde bunun kendileri için bir güvenlik garantisi olarak da işlev görebileceğini belirtti.

Ukrayna, Haziran 2022'de AB'ye aday üye olarak kabul edilmişti.