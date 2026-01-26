Zelenskiy'den Üçlü Müzakere Hazırlığı - Son Dakika
Güncel

Zelenskiy'den Üçlü Müzakere Hazırlığı

26.01.2026 19:18
Zelenskiy, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında yeni müzakerelerin hazırlıklarını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ABD, Ukrayna ve Rusya arasında bu hafta üçlü müzakerelerin yapılması için hazırlık yaptıklarını bildirdi.

Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, ABD, Ukrayna ve Rusya arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de önceki günlerde yürütülen üçlü müzakerelerde yer alan Ukrayna heyetini Kiev'deki çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti.

Abu Dabi'deki müzakerelerin ayrıntıları hakkında Ukraynalı müzakere ekibinden bilgi aldığını aktaran Ukrayna Devlet Başkanı, "Bu, uzun bir zamandan sonra, savaşı sona erdirmek için yapılan ilk üçlü diyalog formatıydı." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, heyet ile gerçekleştirdiği toplantıda, tarafların BAE'deki görüşmelerde henüz üzerinde anlaşamadığı "zor siyasi konuları" ele aldıklarını ifade etti.

Görüşmede bundan sonra atılacak diplomatik adımları belirlediklerini kaydeden Zelenskiy, "Bu hafta, yeni üçlü görüşmeler için hazırlık yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Ukrayna, Savunma, Güncel, Rusya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

19:38
19:03
19:00
18:29
17:34
17:30
