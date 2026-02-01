Zelenskiy, Hava Savunma Desteği İstedi - Son Dakika
Zelenskiy, Hava Savunma Desteği İstedi

Zelenskiy, Hava Savunma Desteği İstedi
01.02.2026 15:39
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ocaktaki hava saldırılarına dikkat çekerek destek talep etti.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesine hava savunma desteği verilmesini istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, ocak ayında Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Rus ordusunun geçen ay Ukrayna'daki enerji sektörü, demir yolu altyapısı ve sivil yerleşim yerlerini ağırlıklı olarak hedef aldığını belirten Zelenskiy, "Sadece ocak ayında Rusya bize karşı 6 binden fazla insansız hava aracı (İHA), yaklaşık 5 bin 500 güdümlü bomba ve 158 füze fırlattı. Saldırılar devam ediyor. Geçen hafta Rusya, Ukrayna'ya karşı 980'den fazla İHA, yaklaşık bin 100 güdümlü bomba ve iki füze kullandı. Ukrayna'nın hava savunma imkanlarının daha da güçlendirilmesi gerekiyor. Bunu anlayan ve bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

