Zelenskiy: Rusya Diplomasiye Değil, Saldırılara Odaklandı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yeni saldırılar için keşif çalışmaları yaptığına dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, "Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş ve yürütülen barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın her gece Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın ana hedefi değişmiş değil: Enerji altyapımız" ifadelerini kullandı. Rus saldırılarında zarar gören enerji altyapısını onarmaya yönelik çabaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Yaklaşık 58 bin kişi elektrik şebekeleri, enerji üretim tesisleri ve ısıtma ağlarını onarmak için gece gündüz çalışıyor" dedi. Başkent Kiev ve çevresi dahil birçok bölgede durumun oldukça zor olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Şebeke ve tesis onarımları, devam eden bombardımanlar nedeniyle ciddi biçimde zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, destek sağlayan ülkelere teşekkür etti

Sahada çalışan tüm ekiplere, enerji şirketlerine ve yerel yönetim birimlerine çabalarından ötürü teşekkür eden Zelenskiy, "Elektrik ithalatını artırmaya yönelik kararlar şu anda hayata geçiriliyor. Anlaşmalarımıza sadık kalan, gerekli kaynak, teknik destek ve ekipmanları sağlayan ortaklarımıza da teşekkür ederim. Özellikle İtalya ile yaptığımız mutabakatlar bu günlerde somut olarak uygulanmaya başlandı. Bu konuyu Giorgia Meloni ile görüşmüştük. Destek paketleri, kritik öneme sahip ekipmanlarla birlikte Ukrayna'ya ulaşıyor" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz tesislerinin de hafta boyunca Rus saldırılarının hedefi olduğunu söyleyen Zelenskiy, bu tesislere yönelik son saldırının dün yaşandığını aktardı. Zelenskiy, buna rağmen yetkililerin enerji altyapısının dayanıklılığını artırmak için Kiev yönetimiyle işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

"Savaşı sona erdirecek belgeler üzerinde çalışılıyor"

ABD öncülüğünde devam eden Rusya ile barış müzakerelerine de değinen Zelenskiy, "Bugün Amerika'daki heyetimizden de raporlar aldım. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, ABD Başkan Donald Trump'ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldı ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli belgeler üzerinde çalışılıyor. Ukrayna ekibinin, ülkede yaşananları ve Rusya'nın enerji altyapımıza yönelik devam eden saldırılarını Amerikan tarafına eksiksiz biçimde aktarması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Savaşın sebebi Moskova'da"

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini söyleyen Zelenskiy, "Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Rusya'nın saldırı amacıyla keşif çalışması yaptığı hedeflere dair elimizde net veriler var. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor. Bunu kabul etmek ve saldırganın üzerinde baskıyı artırmak gerekiyor" dedi. İsim vermeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Zelenskiy, "Savaşın sebebi Moskova'da" diye konuştu. Rusya üzerindeki baskının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, zorluklara rağmen mücadele eden Ukrayna askerlerine de teşekkür etti. - KİEV