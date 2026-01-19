Zelenskiy: Rusya Diplomasiye Değil, Saldırılara Odaklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Zelenskiy: Rusya Diplomasiye Değil, Saldırılara Odaklandı

19.01.2026 04:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Rusya'nın saldırgan tutumunu eleştirerek diplomasi yerine saldırılara odaklandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın yeni saldırılar için keşif çalışmaları yaptığına dair bilgilere sahip olduklarını belirterek, "Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajda Rusya ile devam eden savaş ve yürütülen barış müzakerelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rusya'nın her gece Ukrayna'ya yönelik yeni saldırılar gerçekleştirdiğini belirten Zelenskiy, "Rusya'nın ana hedefi değişmiş değil: Enerji altyapımız" ifadelerini kullandı. Rus saldırılarında zarar gören enerji altyapısını onarmaya yönelik çabaların yoğun şekilde sürdüğünü vurgulayan Zelenskiy, "Yaklaşık 58 bin kişi elektrik şebekeleri, enerji üretim tesisleri ve ısıtma ağlarını onarmak için gece gündüz çalışıyor" dedi. Başkent Kiev ve çevresi dahil birçok bölgede durumun oldukça zor olduğunu ifade eden Zelenskiy, "Şebeke ve tesis onarımları, devam eden bombardımanlar nedeniyle ciddi biçimde zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, destek sağlayan ülkelere teşekkür etti

Sahada çalışan tüm ekiplere, enerji şirketlerine ve yerel yönetim birimlerine çabalarından ötürü teşekkür eden Zelenskiy, "Elektrik ithalatını artırmaya yönelik kararlar şu anda hayata geçiriliyor. Anlaşmalarımıza sadık kalan, gerekli kaynak, teknik destek ve ekipmanları sağlayan ortaklarımıza da teşekkür ederim. Özellikle İtalya ile yaptığımız mutabakatlar bu günlerde somut olarak uygulanmaya başlandı. Bu konuyu Giorgia Meloni ile görüşmüştük. Destek paketleri, kritik öneme sahip ekipmanlarla birlikte Ukrayna'ya ulaşıyor" şeklinde konuştu. Ukrayna'nın milli petrol ve gaz şirketi Naftogaz tesislerinin de hafta boyunca Rus saldırılarının hedefi olduğunu söyleyen Zelenskiy, bu tesislere yönelik son saldırının dün yaşandığını aktardı. Zelenskiy, buna rağmen yetkililerin enerji altyapısının dayanıklılığını artırmak için Kiev yönetimiyle işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

"Savaşı sona erdirecek belgeler üzerinde çalışılıyor"

ABD öncülüğünde devam eden Rusya ile barış müzakerelerine de değinen Zelenskiy, "Bugün Amerika'daki heyetimizden de raporlar aldım. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov, ABD Başkan Donald Trump'ın temsilcileriyle yapılan görüşmeler hakkında bilgi verdi. Şimdiye kadar birkaç müzakere turu yapıldı ve savaşın sona erdirilmesi için gerekli belgeler üzerinde çalışılıyor. Ukrayna ekibinin, ülkede yaşananları ve Rusya'nın enerji altyapımıza yönelik devam eden saldırılarını Amerikan tarafına eksiksiz biçimde aktarması büyük önem taşıyor" şeklinde konuştu.

"Savaşın sebebi Moskova'da"

Rusya'nın savaşı bitirmek istemediğini söyleyen Zelenskiy, "Eğer Ruslar savaşı bitirmeyi gerçekten isteselerdi; füze saldırılarına, elektrik kesme ve hatta nükleer santrallerimize zarar verme girişimlerine değil, diplomasiye odaklanırlardı. Rusya'nın saldırı amacıyla keşif çalışması yaptığı hedeflere dair elimizde net veriler var. Tüm bunlar, diplomasinin Rusya için bir öncelik olmadığını açıkça gösteriyor. Bunu kabul etmek ve saldırganın üzerinde baskıyı artırmak gerekiyor" dedi. İsim vermeden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i eleştiren Zelenskiy, "Savaşın sebebi Moskova'da" diye konuştu. Rusya üzerindeki baskının artırılması için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Zelenskiy, zorluklara rağmen mücadele eden Ukrayna askerlerine de teşekkür etti. - KİEV

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Politika Zelenskiy: Rusya Diplomasiye Değil, Saldırılara Odaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi Macron ve Barzani arasında Suriye görüşmesi
Portekiz’de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak Portekiz'de cumhurbaşkanı adayından sıra dışı vaatler: Herkese Ferrari verilecek musluklardan şarap akacak
Manisa’da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Manisa'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Fenerbahçe’nin yıldızı Talisca’dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan 5 yıllık sevgilisine romantik evlilik teklifi
Uşak’ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı Uşak'ta çöpte bebek cesedi bulundu, aileye dair gerçek herkesi şaşırttı
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Anne de baba da 17 yaşında Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

00:59
Yıllarca unutulmayacak final Maçtan çekilip geri döndüler, 9024’te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
Yıllarca unutulmayacak final! Maçtan çekilip geri döndüler, 90+24'te penaltı kurtarıp şampiyon oldular
00:17
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPGSDG elebaşı Mazlum Abdi, “Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var“ dedi.
Suriye hükümeti ile imzalanan ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının ardından ilk kez konuşan terör örgütü YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi, "Kazanımlarımızı korumak için elimizden geleni yapacağız. Bölgemizin özel statüsünü koruyacağız. Bunun için gücümüz de var" dedi.
00:09
Afrika Kupası finalinde olay 908’de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
Afrika Kupası finalinde olay! 90+8'de verilen penaltı sonrası önce sahadan çekildiler, ardından geri döndüler
23:31
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan kritik temas Ahmed Şara ile görüştü
Ateşkes sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! Ahmed Şara ile görüştü
22:13
Esra Erol’daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
Esra Erol'daki şeriat tartışması büyüyor: Destici de devreye girdi
21:51
Türkiye’den Suriye’deki ateşkese ilk yorum: Suriye’nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Türkiye'den Suriye'deki ateşkese ilk yorum: Suriye'nin geleceğinin entegrasyondan geçtiğinin tüm gruplar tarafından anlaşılmış olmasını ümit ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 06:15:42. #7.11#
SON DAKİKA: Zelenskiy: Rusya Diplomasiye Değil, Saldırılara Odaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.