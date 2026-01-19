Zeliha Hider'in Sokak Hayvanlarına Duyarlılığı - Son Dakika
Yerel

Zeliha Hider'in Sokak Hayvanlarına Duyarlılığı

Zeliha Hider\'in Sokak Hayvanlarına Duyarlılığı
19.01.2026 11:03
Edirne'de Zeliha Hider, soğuk havalarda güvercinleri ve sokak hayvanlarını besliyor.

Edirne'nin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde güvercinleri besleyen 63 yaşındaki Zeliha Hider, soğuk havalarda kuşları beslemek için haftada 4 gün yaklaşık 5 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Hider, hava şartları ne olursa olsun kuşlara yem ve su vermek için Çilingirler Caddesi'ne geldiğini belirtti. Hider, Saraçlar Caddesine her gelişinde güvercinlere yem bıraktığını, ancak çoğu zaman bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Yem ve su hayati öneme sahip

Yem vermenin yanı sıra kuşlar için su temin etmeye de özen gösterdiğini söyleyen Hider, özellikle soğuk havalarda beslenmenin sokak hayvanlarının hayatta kalabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Hider, vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesin imkanları ölçüsünde katkı sunabileceğini söyledi.

Sadece kuşlarla sınırlı değil

Zeliha Hider, evindeki kediler için düzenli olarak mama aldığını, zaman zaman sokaktaki köpekleri de beslediğini ifade etti. "Onlar açken biz tok yatamayız" diyen Hider, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının daha fazla ilgi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
