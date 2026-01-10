Zeren Spor, Bahçelievler'i 3-0 Geçti

Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Hatice Özmen Yıldız, Umut Maden
Zeren Spor: Şeyma Ercan Küçükaslan, Janset Cemre Erkul, Malinov, Saliha Şahin, Aleksic, Mihajlovic (Özlem Güven, Kübra Akman, Lazareva, Eylül Karadaş, Beyza Arıcı, Uzelac)
Bahçelievler Belediyespor: Fulden Ural, Ceylan Arısan, Jaksic, Reid, Fatma Nur Yılmaz, Nikolova (Dilara Yeşil, Sema Nur Özbilge Doluca, Berre İnce, Yağmur Karaoğlu, Eylül Durgun, Selin Çalışkan, Eda Say)
Setler: 25-12, 25-8, 25-19
Süre: 63 dakika (19, 20, 24)
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Zeren Spor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.
