Zeren Spor, İtalya ile Mücadele Edecek

Zeren Spor Kadın Voleybol Takımı, CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. maçında yarın İtalya'nın Imoco Volley ekibiyle mücadele edecek.
Ankara'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 18.00'de başlayacak.
Müsabakada Konstantin Yovchev (Bulgaristan) ile Pedro Lopes Pinto (Portekiz) hakem ikilisi görev yapacak.
Ligdeki 4 maçın üçünde galip gelen başkent temsilcisi, grupta ikinci sırada yer alıyor. Oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanan İtalyan temsilci ise grupta lider konumda bulunuyor.
