Zerrin Özer'in tecavüz itirafı olay olmuştu... Güner Ümit'ten açıklama geldi

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Zerrin Özer, yıllar önce kendisine tecavüz eden müzik yapımcısının Ümit Güner olduğunu açıklamıştı. Bu programdan sonra sosyal medya, görsel ve yazılı basında seslendirme sanatçısı olan Güner Ümit'in ismi ve fotoğrafları yer aldı.

PERDE ARKASINI ANLATTI

Günlerdir bu çirkin karışıklıktan muzdarip olan Güner Ümit, Ali Eyüboğlu ve Seher Kılıç'ın Youtube'da yaptığı Magazin Noteri programına konuk oldu. Hakkında çıkan yalan haberlere isyan eden Güner Ümit, olayın perde arkasını anlattı.

'PERİŞAN OLDUK'

Bu olaydan dolayı bir haftadır ailece perişan olduklarını ve uyku uyuyamadığını belirten Güner Ümit, "Bir haftadır ailece çok sıkıntılar çekiyoruz bu olaylardan dolayı. Uyuyamıyorum artık. Robert de Niro'nun bir sözü var. 'Bu kötü dünyanın bir de cehennemi var.' diye on gündür bunu yaşıyorum." dedi.

'İHALE BANA KALDI'

Ümit, bu süreçte yaşadıklarını ve olayı nasıl öğrendiğini soran Ali Eyüboğlu'na şu yanıtı verdi:

"Ben en son televizyonlara 2006'da çıktım. O günden beri de kendi halimde yaşıyorum, inzivaya çekildim. Benim sosyal medya hesaplarım da olmadığı için olayı arkadaşlarım haber verdiler. Dediler ki 'Ümit Güner diye biri bu haltı yemiş ancak basın bunu Güner Ümit diye çevirmiş.' Benim bu olayla bir alakam yok. Sen (Ali Eyüboğlu) bu olayın geçmişini benden daha iyi biliyorsun. Eskiden de Orhan Gencebay diye çevirmişlerdi. Şimdi de ihale bana kaldı. Pantolonu uyduramadılar, gömleği bana verdiler!"



