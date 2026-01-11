Zeugma Mozaik Müzesi Rekor Kırdı - Son Dakika
Zeugma Mozaik Müzesi Rekor Kırdı

11.01.2026 11:18
Zeugma Mozaik Müzesi, 2025'te 616 bin ziyaretçi ile Gaziantep'in turizminde önemli rol oynadı.

Gaziantep'te dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, ağırladığı yerli ve yabancı turist sayısıyla kent turizmine katkı sunuyor.

Tarihi İpek Yolu üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2011 yılında 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

"Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü"ne de sahip olan müze, 2025'te ziyaretçi rekoru kırarak kentin turizminde lokomotif görevi üstleniyor.

Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli müzelerinden biri olduğunu söyledi.

Uluslararası tanınırlığı olan Zeugma'nın çok zengin içeriğe sahip olduğunu ifade eden Çomak, "Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep'in, ülkemizin simgesi. Çingene kızı en önemli eserlerimizden birisidir, uluslararası bir marka değeri taşıyan bir eserdir. Çingene kızının dışında da çok önemli eserlerimiz var. Roma ve Yunan mitolojisine konu olan çok önemli mozaikler müzemizde yer alıyor." dedi.

"2025 rekorlar yılıydı"

Müzenin 2024 yılında 466 bin ziyaretçi sayısına ulaştığını dile getiren Çomak, şöyle konuştu:

"2025 bizim için rekorlar yılıydı. 616 bin ziyaretçiye ulaştık. Çok büyük bir rakam. En önde gelen ziyaretçi sayısına sahip müzeyiz. Ayrıca 16 Mayıs 2025'te tüm zamanların günlük ziyaretçi rekorunu kırmıştık. Bir günde 8 bin 126 kişiyi ağırladık. 2025'te 616 bin rakamlarına ulaştık, inşallah 2026, 2025'ten daha da güzel geçecek. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı tanıtım çalışmaları için, Valiliğin, Büyükşehir Belediyesinin ve tüm işbirlikçi kuruluşların yaptıkları çalışmalar için teşekkür ediyorum. Müzemizde yeni yılda yeni yeni rekorlar hedefliyoruz."

Müzenin kent turizmine de katkı sunduğunu belirten Çomak, Gaziantep'e kültür turizmi için gelen bütün turların ilk uğradığı yerin Zeugma olduğunu kaydetti.

Ziyaretçiler

İstanbul'dan kente gelen Dilara Aydın, 2 günlük gezilerinde uğradıkları Zeugma Mozaik Müzesi'ni çok beğendiklerini söyledi.

Selin Uymaz, kentteki ilk ziyaretlerini Zeugma Mozaik Müzesi'ne gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çingene Kızı'nın bakışları bizi oldukça etkiledi." ifadelerini kullandı.

Sıla Soylu Ulusoy da Samsun'dan geldiklerini dile getirerek, "Özellikle Çingene Kızı'nı internetten çok görmüştüm ama burada görünce çok daha büyüleyici ve etkileyici olduğunu fark ettim." diye konuştu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
