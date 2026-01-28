ZGYO'nun Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ZGYO'nun Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi

28.01.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, sürdürülebilir projelerle uzun vadeli gelir odaklı büyümeye devam ediyor.

Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ZGYO), çeşitli sektörlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yürüterek, sürdürülebilir gelir odaklı yatırımlarla büyüme yolculuğuna devam ediyor.

Portföy yönetiminde uzun vadeli değer yaratımı odağını esas alan ZGYO, faaliyetlerini, proje geliştirme süreçlerinde kalite, işlevsellik ve sürdürülebilirlik kriterlerini dikkate alarak piyasalardaki gelişmeleri takip ederek yürütüyor.

Bu kapsamda şirket, Z Lagun Villa, Lagun Country Club, Lagun Country Club 2, Karakusunlar Karma Projesi ve Çukurambar Eğitim Kampüsü gibi projelerle sürdürülebilir ve sürekli gelir üreten bir yapıda büyümesini sürdürüyor.

ZGYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kerem Eren, AA muhabirine şirketin faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eren, şirketin, uzun vadeli yatırıma odaklanan, kısa vadeli kazançlar yerine sürdürülebilir ve sürekli gelir üretmeyi hedefleyen, bu doğrultuda da portföyünü çeşitlendiren gayrimenkul yatırım ortaklığı olduğunu söyledi.

Yapsat konut üretiminden ziyade, uzun süreli ve farklı sektörlerde, geleceğini olumlu gördükleri alanlara gayrimenkul yatırımı yaptıklarına işaret eden Eren, sağlık ve turizmden eğitime, lojistikten farklı hizmet alanlarına kadar çeşitli sektörlerde gayrimenkul geliştirme faaliyetleri yürüttüklerini anlattı.

Eren, bulundukları alan itibarıyla ZGYO'yu daha "niş" yatırımlar yapan bir firma olarak konumlandırdıklarının altını çizerek, kendilerini birçok GYO'dan ayıran en önemli unsurun, konut üretimi yerine uzun vadeli, gelir getirici gayrimenkul yatırımlarına odaklanmaları olduğunu dile getirdi.

Borsaya kote olmalarındaki temel amacın kurumsallaşmak olduğunu vurgulayan Eren, "Buradaki kurumsallaşmadan kastımız yalnızca finansmana erişim değil, şeffaflığın artırılması, sürdürülebilir yapıların oluşturulması ve kendi vizyonumuz doğrultusunda yatırımlarımızı daha büyük ölçekli bir yapıya taşımaktır. Bu nedenle borsaya açılma kararı aldık." diye konuştu.

Eren, hayata geçirdikleri halka arz süreçlerine de değinerek, buradan elde edecekleri gelirlerin tamamını mevcut projelerini tamamlayarak faaliyete geçirmek ve gelir üreten hale getirmek için kullanacaklarını söyledi.

Sürdürülebilir gelir odağında turizm ve konut yatırımları

Öncelikli hedefin, mevcut projeleri hayata geçirerek şirketin sürdürülebilir gelirlerini artırmak olduğuna işaret eden Eren, şunları kaydetti:

"Şu anda bir turizm merkezi projemiz bulunuyor. Bu proje, doğa ve sağlık turizmine odaklanan niş bir yatırım. Bunun ilk etabını bu yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Projenin adı Lagun Country Club. Ankara-Bolu sınırında yer alıyor ve yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğe sahip. Projede sağlık üniteleri, spor alanları, doğa konseptli alanlar ve farklı konaklama seçenekleri bulunuyor. Yoğunlukla sağlık turizmine odaklanan niş bir proje. Bunun yanı sıra Ankara'da 32 villadan oluşan bir diplomatik site projemiz var. Bu proje, özellikle Ankara'daki yabancı misyonlara yönelik olarak tasarlandı ve toplu yaşam talebini karşılamayı hedefleyen, alışılagelmişin dışında bir yatırım. Burada da sürdürülebilir bir gelir amaçlıyoruz. Bu projenin de 2026 sonunda tamamlanması planlanıyor. Halka arzdan elde edilen gelirin önemli bir kısmı bu projede kullanılacak. Ayrıca Ankara Çukurambar'da bir karma projemiz var. Lagun Country Club projesinin ikinci etabı da planlanan yatırımlarımız arasında yer alıyor."

Gelir üreten projelerle seçici genişleme

Eren, ilerleyen dönemde farklı lokasyonlara yayılmayı hedeflediklerine de dikkati çekerek, "Yurt dışında da sağlık ve turizm odaklı projeler üzerinde görüşmelerimiz bulunuyor. Sürekli gelir üreten, gayrimenkul değerini maksimize eden bir büyüme stratejisi izliyoruz." dedi.

Genel olarak sağlık, turizm ve lojistik alanlarına özel ilgi duyduklarını vurgulayan Eren, mevcut arazi stokları ve yeni yatırımlarıyla söz konusu alanlarda yoğunlaşmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ZGYO'nun Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem FCSB-Fenerbahçe maçına Sırp hakem
Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz’a büyük şok Yasa dışı bahisten yargılanan Kerimcan Durmaz'a büyük şok
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
Bursa’da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti Bursa'da inşaatta çökme: 1 işçi hayatını kaybetti
İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu İstinaf, köpekleri istismar edip öldüren doktor hakkında verilen kararı bozdu
Emniyet ip gibi dizdi İşte çok konuşulan “Lavaşçılar“ çetesi Emniyet ip gibi dizdi! İşte çok konuşulan "Lavaşçılar" çetesi

11:04
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü
Şampiyonlar Ligi maçı öncesi taraftarı isyan ettiren görüntü
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
09:29
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
09:05
ABD’li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı
07:42
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı Trump’tan tansiyonu yükseltecek tepki
Somalili meclis üyesine spreyli saldırı! Trump'tan tansiyonu yükseltecek tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 11:11:18. #7.11#
SON DAKİKA: ZGYO'nun Sürdürülebilir Büyüme Stratejisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.