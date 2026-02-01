Zigana Kış Merkezi\'nde Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Doğu Karadeniz'in önemli kış turizmi destinasyonlarından Zigana Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluk yaşandı.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki kayak merkezi, Trabzon Havalimanı'na 60, Gümüşhane merkeze ise 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Yarıyıl tatilinin son gününde yoğunluğun devam ettiği kayak merkezine gelen ziyaretçiler, 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pistte kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

Ziyaretçilerden Ümit Çolak, AA muhabirine, İzmir'den bölgenin güzelliklerini görmek için geldiğini söyledi.

Tatili en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını belirten Çolak, "Kayak yapacağız, kar motoru ile gezeceğiz. Karadeniz başka, herkesi bekleriz." dedi.

Seval Kibar ise kayak merkezine ilk defa geldiği ve güzel zaman geçirdiğini ifade ederek, "Herkesin gelmesi gereken bir yer. Şimdiye kadar gelmediğim için pişman oldum." diye konuştu.

Ortaokul öğrencisi Mira Çınar da yarıyıl tatilinin son gününde kayak merkezinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Ailemle birlikte eğleniyoruz. Kayıyoruz, eğleniyoruz ve hava çok güzel. Tatilimi güzel geçirdim." ifadesini kullandı.