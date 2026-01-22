GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kaybolan 2 çocuk annesi zihinsel engelli Nimet Kılıç'ın (45), sabah saatlerinde bir güvenlik kamerasına yansıdığı görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Kılıç'ın sabah 05.12 sıralarında tek başına ilerlediği görülürken, arama alanının genişletildiği öğrenildi.
Haber- Kamera: Gıyasettin TETİK- Seyfettin EKEN/ÇINAR (Diyarbakır),
Son Dakika › Güncel › Zihinsel Engelli Kadının Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
