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Ziraat Türkiye Kupası

51 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Diyarbekirspor deplasmanda Cizrespor ile karşı karşıya geldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda Diyarbekirspor deplasmanda Cizrespor ile karşı karşıya geldi. Normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 biten maçı penaltı atışları sonucu Diyarbekirspor 7-6 kazandı ve bir üst tura yükseldi.


Stat: Hamit Özalp


Hakemler: Mehmet Şükrü Közcü xxx, Nurettin Çiçek xxx, Orhan Timurtaş xxx


Cizre Spor: Mahmut Demirgan xxx, Fatih Şen xx, Evren Horozal xx, Doğan Seçkin Şavkin xxx (Bahtiyar Dolma dk. 83 ?), Ercan Çapar xx, Gökhan Dinçer xx, Umut Dilek xx, Mert Yıldırım xx (Rıdvan Coşkun dk. 76 x), Şemsettin Ender Kılıç xx, Murat Akçay xx, Taner Gürsoy xx (Yusuf Kerçin dk. 63 xx)


Diyarbekir Spor: Ahmet Üçgün xx, İbrahim Nas xx, Serhat Zübeyr Koruk xxx, Taner Çekiç xx (Güney Tutcuoğlu dk. 72 x),Burak Başkaya xx (Emre Kara dk. 72 x), Vedat Budak xx, Fikret Topaloğlu xx, Tolunay Yurtseven xx, Maksut Birben xx (Uğur Ayhan dk. 81 ?), Doğukan Baş xx, Furkan Yılgın xx


Goller: Doğan Seçkin Şevkin (dk. 70) (Cizre Spor), Serhat Zübeyr Koruk (dk. 76) (Diyarbekir Spor)


Sarı Kartlar: Umut Dilek (Cizre Spor), İbrahim Nas,Taner Çekiç (Diyarbekir Spor) - ŞIRNAK

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Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:41 Kaynak: İHA
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