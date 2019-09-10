Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1
Stat: Kocaeli
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Emre Küçük
Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Kerem Yıldırım, Gökay Eser, Onur Öztonga, Mutlu Aksu Doğan (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ), Rıza Altıntaş, Tolga Armağan (Burak Süleyman dk. 66 )
Gölcükspor: Metehan Bakkallar, Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Furkan Özyapı (Efkan Kargoğlu dk. 83 ), Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci, Alihan Bel (Oktay Top dk. 66 ), Sercan Bıyıklı, Ömürcan Yıldırımlı, Tayfun İkiz, Emir Süleyman Öztürk (Çağkan Çakır dk. 66 )
Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)
Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)