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Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1

50 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1Stat: KocaeliHakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Emre KüçükKocaelispor: Volkan Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Kerem Yıldırım, Gökay Eser, Onur Öztonga, Mutlu Aksu Doğan (Muhammed...

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu: Kocaelispor: 3 - Gölcükspor: 1


Stat: Kocaeli


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mert Baykal, Emre Küçük


Kocaelispor: Volkan Mert Korkmaz, Fatih Adıgüzel, Mert Yavuz, Gökdeniz Bayrakdar, Sefa Narin, Kerem Yıldırım, Gökay Eser, Onur Öztonga, Mutlu Aksu Doğan  (Muhammed Yusuf Aygün dk. 89 ), Rıza Altıntaş, Tolga Armağan  (Burak Süleyman dk. 66 )


Gölcükspor: Metehan Bakkallar, Ali Mert Işık, Erdem Korkmaz Güner, Furkan Özyapı  (Efkan Kargoğlu dk. 83 ), Batuhan Boyoğlu, Evren Kilarci, Alihan Bel  (Oktay Top dk. 66 ), Sercan Bıyıklı, Ömürcan Yıldırımlı, Tayfun İkiz, Emir Süleyman Öztürk  (Çağkan Çakır dk. 66 )


Goller: Batuhan Boyoğlu (dk. 10) (Gölcükspor), Mutlu Aksu Doğan (dk. 49), Rıza Altıntaş (dk. 62), Gökdeniz Bayraktar (dk. 82) (Kocaelispor)


Sarı kart: Batuhan Boyoğlu (Gölcükspor)

Türkiye Kupası, Kocaelispor, Gölcükspor, Aksu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:45 
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