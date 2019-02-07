Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Ziraat Türkiye Kupası
Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa
'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Sadıku'nun kafayla kalecisine gönderdiği geri pas kısa düşünce topa hareketlenen Regattin, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ramazan son anda yatarak meşin yuvarlağı Regattin'in önünden kornere tokatladı.
15. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleci Ramazan'ın geçen topu Kasımpaşa savunmasında Veigneau son anda çizgi üzerinde kafayla çıkardı.
19. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Barbosa kafayla arkadaşı Sissoko'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinde bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağın gole gitmesini önledi.
31. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Tarkan
'ın ceza yayının içinden kaleye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih
'te kaldı.
41. dakikada Akhisaspor atağında sol kanattan Barbosa'nın kavisli ortasında altıpas içerisinde Cikalleshi'nin rakibinden önce kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinde ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Serkan Tokat
xx, Mustafa Sönmez
xx, Mustafa Savranlar xx
Akhisarspor: Fatih xx, Musa xx, Caner xx, Lopes xx, Zeki xx, Sissoko xx, Aykut xx, Barbosa xx, Josue xx, Regattin xx, Cikalleshi xxx
Yedekler: Lukac, Bora
, Onur, Serginho, Kadir, Bilal, Manu, Rotman, Vrsajevic, Güray
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Kasımpaşa: Ramazan xx, Veigneau xx, Veysel xx, Youssef xx, Popov xx, Pavelka xx, Sadiku xx, Koita xx, Trezeguet xx, Tarkan xx, Perica xx
Yedekler: Scuffet, Eray, Josue Sa, Özgür, Hasan, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Hafez, Azad
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Gol: Cikalleshi (dk. 41) (Akhisarspor)
Sarı kart: Musa (Akhisarspor) - MANİSA