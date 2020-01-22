Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı) - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, 3-1 biten ilk maçın rövanşında Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Welinton'un savunmadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas'ın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Fatih kornere çeldi.

17. dakikada Caulker'in uzun pasıyla Fernandes topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza alanı için giren Fernandes'in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç'ın önünde kaldı. Aytaç'ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton'un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.

27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

32. dakikada Welinton'un sağ kanattan kestiği ortaya Bakasetas kafa ile vurdu, kaleci Fatih topu kornere çeldi.

39. dakikada Alanyaspor'un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Samet Çavuş xx, Abdullah Bora Özkara xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Doğucan xx, Sarlija xx, Brecka xx, Çağtay xx, Tarkan xx, Aytaç xxx, Hajradinovic xx, İlhan xx, Ahmet xx, Thiam xx

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Berk Çetin, Koita, Oğuzhan, Yılmaz Daler, Murat Berk, Furkan, Batuhan, Ndongala

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Onur x, Caulker x, Welinton x, N'Skala x, Ceyhun x, Siopis x, Efecan xx, Fernandes xx, Bakasetas xx, Bammou x

Yedekler: Eray, Salih Uçan, Cisse, Baiano, Kaan Kaynak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Djalma Campos, Tzavellas, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Aytaç Kara (dk. 27 pen.), İlhan Depe (dk. 38) (Kasımpaşa), Bakasetas (dk. 45+5 pen.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Ceyhun (Alayaspor)

(İHA)