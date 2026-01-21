Ziraat Türkiye Kupası Tarihleri Açıklandı - Son Dakika
Spor

Ziraat Türkiye Kupası Tarihleri Açıklandı

21.01.2026 18:16
Çeyrek final 21-23 Nisan, yarı final 12-14 Mayıs, final 24 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final, yarı final ve final tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, çeyrek final müsabakalarının 21, 22, 23 Nisan tarihlerinde, yarı final mücadelelerinin 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde, final müsabakasının ise 24 Mayıs tarihinde oynanacağı aktarıldı. Final maçının oynanacağı stadyumun daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Öte yandan açıklamada, EFA Avrupa Kupalarında mücadele eden takımların son 16 turuna yükselmeleri ve buna bağlı Trendyol Süper Ligin 27. haftasında erteleme yapılması durumunda, erteleme müsabakaları ve takımların UEFA Avrupa Kupalarındaki durumlarına göre Ziraat Türkiye Kupası tarihlerinin yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

19:05
SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası Tarihleri Açıklandı
