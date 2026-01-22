Zirai Don Riskleri Artıyor

Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Mehmet Ali Ünal, geçen yıl etkili olan zirai donun olumsuz etkilerinin bu yıl da görülmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Doğru çeşit ve anaç seçimi çok önemli. Özellikle bahçe tesisinde, vadi tabanları yerine daha az don riski taşıyan bölgelerin seçilmesi gerekli." dedi.

Ünal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın kaçınılmaz sonucu olarak özellikle Türkiye'de ve Akdeniz kuşağında mevsim geçişlerinde sert hareketlerin görüldüğünü söyledi.

Türkiye'de genel anlamda tarımsal açıdan risk teşkil eden ilkbahar geç donlarının geçen yıl daha belirgin hissedildiğini anımsatan Ünal, üreticilerin büyük bölümünün bu iklim olayına alışık olduğunu ancak geçen yıl ekstrem olarak lokalden bölgesele geçen don hadisesinin yaşandığını bildirdi.

Ünal, bu yıl için de yine aynı tehlikenin bulunduğuna işaret ederek, "Mart, nisan ve mayıs aylarında yine ilkbahar erken ve geç donlarının ne yazık ki ülkemizi olumsuz etkileyeceği şeklinde öngörümüz bulunmaktadır." diye konuştu.

"Doğru gübreleme ağacın direncini artırıyor"

Tarımsal üretimin tamamen iklim şartlarına bağlı olarak yapıldığı gerçeği doğrultusunda üreticilerin yapabileceklerinin sınırlı olduğunu belirten Ünal, şunları söyledi:

"Doğru çeşit ve anaç seçimi çok önemli. Özellikle bahçe tesisinde, vadi tabanları yerine daha az don riski taşıyan bölgelerin seçilmesi gerekli. Bunun haricinde doğru gübreleme, ağacın direncini artıran yegane faktör olarak karşımıza çıkmakta. Koruyucu fiziksel uygulamalar olarak budama, sulama, dumanlama ve rüzgar makineleri gibi yöntemlerin etkileri azalttığı biliniyor. Geri kalan kısmında ise yapılabilecekler sınırlı çünkü iklim şartlarına müdahale etmek zor."

Ünal, bu kapsamda destek verilmesi ve mevcut desteklerin artırılması gerektiğini ifade etti.

Gayrisafi milli hasıladan üreticiye verilecek payla enflasyonun da baskılanabileceği görüşünü dile getiren Ünal, "Tarımı gençler arasında revaçta olan bir sektör yapmak için destekleri topyekun artırmak zorundayız." dedi.

"İklim şartlarına uygun çeşit üretimi devam ediyor"

Ünal, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve özel sektör eliyle sebze, meyve ve hububatta çeşit geliştirme işlemleri yapılmaktadır. Özellikle TAGEM, Türkiye genelindeki 40'tan fazla enstitüsüyle yıllardır çeşit geliştirip özel sektöre sunmaktadır. Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı birçok çeşit buralarda tescil edilmektedir. Bu operasyon dünyada az sayıda ülkede bulunuyor ve 4 binden fazla kamu araştırmacısı, Türkiye'nin dört bir yanında ülkemize özel çeşitler üretmektedir."