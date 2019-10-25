Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisinde oynamaya sıcak baktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'in transferine onay verdi.



Sky Sport'a konuşan de Laurentiis, İsveçli oyuncuyla yakın arkadaş olduğunun altını çizerek söz konusu transferin gerçekleşmesini çok istediğini belirtti. de Laurentiis, "Zlatan ile yakın arkadaşız ve kendisiyle Los Angeles'ta otelde karşılaştım. Böyle bir dünya yıldızının benim takımımda forma giymesini elbette çok isterim. Transferin gerçekleşmesi ona bağlı" ifadelerini kullandı.



38 yaşındaki yıldız oyuncu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini söylemiş ve Napoli'de forma giymenin güzel bir deneyim olacağını ifade etmişti.



Zlatan Ibrahimovic, 2019 yılında MLS'de forma giydiği 30 maça 30 gol sığdırmayı başardı.