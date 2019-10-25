Son Dakika Haberleri: Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...
Son Dakika Spor Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...

Zlatan'ın yeni takımı! Başkan açıkladı...

1 saat önce

Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisinde oynamaya sıcak baktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'in transferine onay verdi.

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Spor Arena Dış Haber | İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin başkanı Aurelio de Laurentiis, geçtiğimiz günlerde İtalyan temsilcisinde oynamaya sıcak baktığını açıklayan Zlatan Ibrahimovic'in transferine onay verdi.


Sky Sport'a konuşan de Laurentiis, İsveçli oyuncuyla yakın arkadaş olduğunun altını çizerek söz konusu transferin gerçekleşmesini çok istediğini belirtti. de Laurentiis, "Zlatan ile yakın arkadaşız ve kendisiyle Los Angeles'ta otelde karşılaştım. Böyle bir dünya yıldızının benim takımımda forma giymesini elbette çok isterim. Transferin gerçekleşmesi ona bağlı" ifadelerini kullandı.


38 yaşındaki yıldız oyuncu, La Gazzetta dello Sport'a verdiği demeçte sezon sonunda sözleşmesinin sona erdiğini söylemiş ve Napoli'de forma giymenin güzel bir deneyim olacağını ifade etmişti.


Zlatan Ibrahimovic, 2019 yılında MLS'de forma giydiği 30 maça 30 gol sığdırmayı başardı.

Mehmet Aurelio, İtalya Serie A, Ibrahimovic, Napoli, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:49 
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