Zombi Şirketler Türkiye'de Artıyor - Son Dakika
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Zombi Şirketler Türkiye'de Artıyor

04.06.2025 10:12
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Türkiye'de her beş şirketten biri iflas etti, zombi şirket oranı yüzde 20'ye ulaştı.

(ANKARA)- Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün yayınladığı " Türkiye'nin İcra ve İflas Raporu", krizin boyutunu gözler önüne serdi. Rapora göre Türkiye'de her beş şirketten biri fiilen iflas etti, artan kobi kredileri enflasyon karşısında ezilince finansmana erişim düştü, icra dosyalarında ise rekor kırıldı.

İcra ve iflas verilerine ilişkin Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan raporda yer alan veriler, Türkiye'de giderek derinleşen ekonomik buhranın etkilerini gün yüzüne çıkardı. Hukuk ve Adalet Politikaları Direktörü Dr. Yavuz Selim Günay'ın hazırladığı 'Türkiye'nin İcra ve İflas Raporu'na göre pek çok şirket fiilen iflas etmiş olmasına rağmen, bu durumu resmen ilan etmeksizin faaliyetlerini asgari seviyede sürdürerek 'zombi şirket' niteliği kazandı. Şirketler elde ettikleri kazançlarla faaliyetlerini sürdüremiyor olsa da yeniden finansman, düşük faiz veya kamu desteği gibi desteklerle iflastan kurtuldu.

Her 5 şirketten biri zombi şirket

Raporda, Türkiye'de süregelen yüksek enflasyon, kredi daralması ve reel sektördeki karlılık erozyonu gibi etkenler göz önüne alındığında, mevcut durumda zombi şirket oranının yüzde 20 seviyelerine yaklaştığı görüldü. Veriler, Türkiye'de neredeyse her 5 şirketten birinin faaliyetlerini organik olarak değil, sürekli zarar, borçlanma ve yapay yaşam destekleri ile (teşvikler, sübvansiyonlar, düşük faizli krediler vb.) devam ettirdiğini ortaya koydu. Öte yandan Türkiye, IMF'nin 2023 tarihli "The Rise of the Walking Dead: Zombie Firms Around the World" raporuna göre ülkeler bazında halka açık olmayan şirketler arasında zombi şirket oranlarında yüzde 13 ile hala birinci sırada yer alıyor.

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye'de zombi şirketlerin artışı finansal istikrar açısından da önemli bir tehdit oluşturuyor. Özellikle son dönemde devam eden yüksek faiz, KOBİ'ler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) açısından uygulanan vergi ve teşvik politikaları gibi birçok sebeple bu şirketlerin oranı gün geçtikçe artıyor.

Artan kobi kredileri enflasyona ezildi, finansmana erişim düştü

Raporda dikkat çeken bir başka veri ise KOBİ kredisi kullanım oranları oldu. Buna göre, Türkiye'de işletmelerin finansmana erişimi artmış gibi gözükse de gerçek borçlanma kapasitelerinin zayıfladığı ortaya çıktı. Ocak 2023-Mayıs 2025 arasındaki yaklaşık 2,5 yıllık süre içerinde kullanılan KOBİ kredisi oranı yaklaşık yüzde 120 oranında artış gösterdi. Ancak aynı dönem içerisinde kümülatif enflasyon yaklaşık olarak yüzde 240 hesaplandığı için, fiyatlar ortalama olarak 3,4 katına çıkarken KOBİ kredilerindeki artış yalnızca 2,2 kat düzeyinde kaldı. Rapor, kullanılan KOBİ kredisi hacminin nominal olarak artmasına rağmen reel anlamda daraldığını, yani enflasyonun çok gerisinde kaldığını ortaya koydu.

İcra dosyalarıdna rekor kırıldı

Raporda ayrıca, Türkiye'de icra ve iflas dairelerindeki dosya sayısı da yer aldı. İcra ve iflas dairelerine gelen toplam dosya sayısının 2015'te yaklaşık 26,2 milyon düzeyindeyken, 2023'te 38,3 milyon ile zirve yaptı, 2024'te ise 32,7 milyon seviyesine geriledi. Öte yandan Adalet Bakanlığı verilerine göre icra ve iflas dairelerinde bir dosyanın ortalama işlem süresi 2023 yılında 582 gün iken, 2024 yılında bu süre 918 güne çıktı. Söz konusu yüzde 57'lik artış, sistemdeki yavaşlamanın ciddiyetini de ortaya koydu.

Ekonomik suçlar artışta

Toplum Çalışmaları Enstitüsü'nün raporuna göre Türkiye nüfusu dikkate alındığında, 2024 yılında her 14 kişiden biri ekonomik suçlarla ilişkilendi. Mal varlığına karşı suçlar kapsamında yürütülen ceza soruşturmalarına ilişkin dosya, suç ve şüpheli sayıları incelendiğinde, son yıllarda istikrarlı bir artış eğilimi gözlemlendi Adalet Bakanlığı verilerine göre 2022 yılında mal varlığına karşı suçlar kapsamında işlem yapılan şüpheli sayısı 5 milyon 845 bin 634, 2023 yılında 5 milyon 864 bin 585, 2024 yılında 6.- milyon 44 bin 908 seviyesine ulaştı. Aynı dönemde dosya sayısı, 4 milyon 673 bin 836'dan 4 bin 882 bin 291'e; suç sayısı, 8 bn 65 bin 237'den 8 bin 966 bin 686'ya yükseldi.

Kaynak: ANKA

Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zombi Şirketler Türkiye'de Artıyor - Son Dakika

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